“Toyor Aljanah” أحدث تردد طيور الجنة 2020 على النايل سات وعرب سات بجودة عالية HD بدون تشويش

طيور الجنة من أقوى القنوات التي يتزايد عليها البحث شهرياً، حيث يبحث عنها عبر محرك جوجل أكثر من ثلاثين ألف من الأهالي والأسر العربية داخل المملكة العربية السعودية بخلاف الدول العربية الآخرى مثل مصر والعراق والأردن والكويت وغيرهم من أقطار الوطن العربي، كل ذلك كان بدافع الاستمتاع ولمتابعة المحتوى الشيق الذي تقدمه قناة طيور الجنة للأطفال من جميع الأعمار، وتتميز إدارة القناة باهتمامها الشديد بالمشاهدين من كل أرجاء العالم، ولذلك حدثت الترددات الخاصة بها عبر النايل سات وعرب سات لمنع التشويش والتقطيع.

طيور الجنة 2020

منذ بدء قناة طيور الجنه تأسيسها في اليوم الخامس والعشرين من يناير سنة 2008 داخل مملكة الأردن الهاشمية، وهى تسعى دائماً إلى رسم البسمة على وشوش الأطفال والكبار وكل من يتابع شاشتها بشكل عام، لذلك وسعت مجالها ومحتواها بعدما كانت تقدم أغاني أطفال فقط أصبحت تعرض برامج مسلية يقدمها الأطفال تحتوى على رؤية تهدف القناة لإيصالها للطفل العربي.

تردد قناة طيور الجنة 2020

القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب تصحيح النايل سات 11315 27500 عمودي 5/6 عرب سات 116323 3000 عمودي 3/4

طيور الجنة بيبي

حينما نجحت قناة طيور الجنة نجاحاً كبيراً، قررت الإدارة إطلاق قناة طيور بيبي الإنجليزية، وطيور بيبي التركية، وطيور بيبي التركية، وكان الهدف من ذلك هو إنتشار محتوى القناة بالقدر المستطاع على جميع أنحاء العالم عرب كانوا أو أجانب من جنسيات مختلفة.