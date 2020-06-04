تردد قناة روتانا كوميدي لمتابعة أجدد أفضل الكوميديا على النايل سات

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة روتانا كوميدي الذي ازداد البحث عن ترددها مؤخراً من قبل المشاهدين في مصر والوطن العربي، لمشاهدة كل ما تعرضه عبر شاشتها من أفلام كوميدية جديدة أو قديمة عربية أو خليجية، فتابعوا معنا في هذا المقال وسوف نقدم لكم أجدد تردد قناة روتانا كوميدي.

قناة روتانا كوميدي

انطلقت قناة روتانا كوميدي مؤخراً في 12 إبريل 2020 لتكون مصدر السعادة والفرح للمشاهد العربي في ظل الظروف التي تعيشها العالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تفشي بشكل مخيف ومرعب، لذلك قامت إدارة قنوات روتانا المشهورة بانطلاق قناة روتانا كوميدي لتكون هي وسيلة الترفيه الوحيدة في ظل الحظر الكلي للبلاد، والتي تعرض عبر شاشتها مجموعة متميزو من الأفلام الكوميدية لأشهر فنانين العرب والمصريين وفي مقدمتهم “إسماعيل ياسين، فؤاد المهندس، عادل إمام، سمير غانم، أحمد حلمي، محمد هنيدي، هاني رمزي، محمد سعد” وغيرهم.

تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2020

للاستمتاع بالأفلام العربية الكوميدية وقضاء وقت سعيد، عليكم إدخال التردد التالي الخاص بقناة روتانا كوميدي على جهاز الاستقبال الخاص بكم.