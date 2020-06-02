تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 العارضة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 24

يزداد البحث حالياً عن التردد الجديد الخاص بقناة اليرموك الفضائية العارضة لمسلسل قيامة عثمان لمشاهدة الحلقة 24، المقرر عرضها غدا الأربعاء 3 يونيو 2020 على قناة إي تي في التركية العارضة الحصرية للمسلسل، وبعد تستعد قناة اليرموك الفضائية لعرض الحلقة عبر شاشتها يوم الخميس، ولذلك قررنا أن نستعرض عليكم الآن في هذا المقال تردد قناة اليرموك الفضائية.

قناة اليرموك الفضائية

تعتبر قناة اليرموك من أهم القنوات الأردنية التيس تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات، والتي تعرض على شاشتها عدد من البرامج المختلفة سواء الإخبارية أو الترفيهية والمسلسلات العربية والتركية، وحققت في الفترة الأخيرة شهرة كبيرة جدا بعد قيامها بعرض المسلسل التركي الضخم الأكثر مشاهدة قيامة عثمان الذي حقق نجاحاً كبيراً جداً في المنطقة العربية حيث يكشف المسلسل عن الكثير من الأحداث التي وقعت بالفعل في فترة تأسيس الدولة العثمانية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك

بعد عرض الحلقة حصرياً على قناة إي تي في التركية تبدأ قناة اليرموك بدبلجة الحلقة ليتم عرضها يوم الخميس من كل أسبوع على شاشتها، وتذاع الحلقة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الجمعة الساعة الواحدة ظهراً.

تردد قناة اليرموك الفضائية 2020

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11678

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4