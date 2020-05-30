استقبل تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي كانت هي الأولى من القنوات التي تخصصت في عرض محتوى للأطفال، ولكنها اختارت أسلوب غير القنوات المنافسة لها لكي تخاطب الأطفال من خلاله وهي الأغاني والأناشيد التي كان لها دور كبير وفعال في أن تصل المعلومات والنصائح للأطفال بسهولة جداً، وفي الفترة الأخيرة غيرت إدارة قناة طيور الجنة التردد الجديد الخاص بها وبدأ الملايين من متابعيها في كل الدول العربية يبحثن بشكل كبير جدا عن التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة لمتابعة كل تعرضه قناة طيور الجنة عبر شاشتها والاستفادة منه.

قناة طيور الجنة للأطفال

انطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008 ومنذ ذلك الوقت وهي تحقق نجاحا كبيراً وشهرة واسعة جدا في مصر والوطن العربي وفي الدول العالمية، حيث تعرض محتواها بأكثر من لغة لكي يستطيع الأطفال كلها الاستفادة من كل ما تقدمه، حيث تقدم قناة طيور الجنة للأطفال محتوى هادف وشيق من خلال الأغاني التي تحمل الكثير من المعاني والمعلومات والمفاهيم التي تعلمهم الدين الإسلامي وكل ما يؤمرنا به الإسلامي والسلوكيات التي ينهينا عنها.

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

تمكنت قناة طيور الجنة أن تحصل على لقب أفضل قناة أطفال في الوطن العربي وهذا كله بفضل اختيارها الدقيق والجيد لكل ما تقدمه والذي يتناسب جدا مع الفئات العمرية المختلف.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

الاستقطاب: عامودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500