كرتون توم وجيري الان تردد قنوات الأطفال الناقلة لأجمل أفلام الانمي والبرامج الترفيهية

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تردد توم وجيري , تعد قناة توم وجيري أحدى قنوات الأطفال المفضلة، والتي يرغب العديد من الأمهات باضافتها لرغبة اطفالهم في مشاهدة كرتون القط والفأرومغامرتهم، كما يشاهدها الاطفال للتسلية والمرح
قناة توم وجيري
تقدم قناة توم وجيري للأطفال أفلام الكارتون للقط والفأر والتي هى قائمة على الصراع بين القط والفأر، وبعض المقالب التي يصنعنونها والتي تثير انتباه الأطفال وتجذب انتباههم، ويعتبر هذا العامل من أهم أسباب تعلق الأطفال بقناة توم وجيري
تردد قناة توم وجيري
تذاع قناة توم وجيري على تردد 11354 باستقطاب عمودي على القمر الصناعي نايل سات، ومعدل ترميز27500، وتعد قناة توم وجيري من أفرعالقنوات المكملة لقناة طيور الجدة والتي تعد هى الأخرى من القنوات التي تقدم محتوى هادف جدا لتوصيل الأفكار الخاصة به بشكل مبسط ومفيد لتلك المرحلة، والمعروف أن قناة توم وجيريمن القنوات المميزة والشيقة جدا بالنسبة للأطفال وللكبار أيضا
برامج قناة توم وجيري
على الرغم من أن توم وجيري مر عليها عشرات السنين إلا انها تعتبر مصدر أساسي للفكاهة والمرح للأطفال والتي لجيل الشباب الحالي الذي نشأ على مشاهدة هذه القناة، كما أن القناة تقدم مجموعة من البرامج التعليمية وعديد من الاغاني التي تجذب الأطفال إلى جانب أفلام الصراع الأساسية التي تقدمها القناة، ويمكن القول أن هذا ما جعل هذه القناة تحتل صدارة المشاهدات من بين قنوات الأطفال
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