“استقبال” تردد قناة سمسم الجديد 2020 على القمر الصناعي نايلسات لمتابعة أقوي مجموعة من البرامج التعليمية والتثقيفية والترفيهية

تردد قناة سمسم الجديد 2020، تم إطلاق قناة سمسم التي تخاطب وتوجه برامجها للأطفال، من المملكة العربية السعودية، وهي تنطلق من رؤية ذات صبغة إسلامية ، وتطرح القناة نفسها على الأباء والأمهات العرب لتكون بديلا عن القنوات التي تقدم محتوى برامجي لا يناسب الأطفال في المنطقة العربية، حيث أن بعضه يحمل أفكارا وقيم لا تناسب الثقافة الإسلامية ولا القيم العربية الأصيلة، ولذلك حملت قناة سمسم على عاتقها مهمة مساعدة الأسرة في تنشئة وتربية الطفل العربي على أسس تربوية حديثة تراعي التسلح بالزاد المعرفي المتحصن بالقيم والمبادئ الإسلامية، في جو من التحفيز المستمر للمشاركة الفعالة في النشاط المجتمعي واطلاق لروح الإبداع والابتكار التي بداخل الطفل العربي.

تردد قناة سمسم الجديد 2020

انطلاقا من الرسالة التي ترغب قناة سمسم في أن تصل داخل كل بيت مسلم، أتاحت القناة إمكانية مشاهدة برامجها على قمرين صناعيين، بشكل مجاني وبدون تشفير، وذلك حتى يمكن للأطفال العرب متابعة برامج القناة، والاستمتاع بمشاهدة محتواها من البرامج المتنوعة الشيقة الهادفة والجذابة، ويمكن ضبط تردد القناة على النحو التالي:

توجد القناة على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11334، بمعدل ترميز 27500، وبمعدل تصويب للخطأ6/5، باستقطاب أفقي.

كما توجد على القمر الصناعي عرب سات بتردد 11843، ويكون معدل الترميز للقناة 27500، وبمعدل تصويب للخطأ6/5، باستقطاب أفقي.

برامج قناة سمسم

تقدم قناة سمسم محتوى برامجي يجمع بين الترفيه والتثقيف، ويهدف إلي تنمية ذكاء الطفل وتوسيع وإغناء مداركه باكتشاف العالم من حوله، وتنمية وإذكاء الروابط مع المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، فضلا عن تقديم محتوى معرفي يهتم بتعريف الطفل العربي بثقافته العربية والدين الإسلامي الحنيف، وذلك وفق معايير تربوية حديثة، والتزام تام بمعايير الإعلام العربي، باستخدام أحدث التقنيات وأساليب البث الإعلامي الفضائي، بنظم عالية الجودة.

وتتضمن برامج قناة سمسم مجموعة هائلة من البرامج التعليمية والتثقيفية والترفيهية التي تخدم رؤية وفلسفة القناة، ومن هذه البرامج: برنامج كشكول، برنامج أقوال الحكماء، برنامج السيرة النبوية، برنامج المسلم الصغير، برنامج دائرة التحدي، برنامج أداب وأخلاق، برنامج بستان القرآن، برنامج مثلث الخطر، برنامج قلب واحد، برنامج ساعة سوا، برنامج هل تعلم، برنامج الأرقام، برنامج أصدقاء سمسم، برنامج يوميات سمسم، برنامج مغامرات حسا، برنامج الكاميرا المنزلية، برنامج من هدي المختار، وغيرها من برامج هادفة.

كما قدمت القناة مجموعة من الأناشيد الجميلة التي تحتوى على القيم الإسلامية النبيلة، ومنها نشيد سيدنا أدم، أنشودة بنو الإسلام، أنشودة شيخ الكتاب، أنشودة السلام عليكم، أنشودة نصحي بدري، أنشودة الرياضة، أنشودة أيها الطير، أنشودة يا مدرستي، وغيرها من أناشيد مفضلة ويحفظها الطفل العربي، إضافة إلى برامج المسابقات التي تنمي روح التنافس والعمل الجماعي وتنمية روح الفريق، والبرامج التي تسلط الضوء على الموهوبين وتسعى لاكتشافهم وتبنى مواهبهم.

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