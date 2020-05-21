ضبط تردد قناة المعرفة الجزائرية على النايل سات لمتابعة الدروس والمناهج لكافة المراحل التعليمية

تردد قناة المعرفة، يبحث العديد من الطلاب في جميع المراحل التعليمية وخاصة طلاب المرحلة التأسيسية وشهادة السودانية، في دولة الجزائر عن قناة المعرفة التعليمية والتردد الجديد الخاص به ومن خلال هذا المقال سوف يقوم موقعنا بعرض كل ما يخص قناة المعرفة التعليمية والتردد.
قناة المعرفة
بعد انتشار فيروس كوفيد 19 المعترف بأسم كورونا في جميع انحاء العام وزيادة عدد المصابين به بشكل كبير في الدول العربية قام جميع مسؤلي الدول العربية باعلان حظر تجول لعدة سعات في جميع المدن، هذا بالإضافة لقرار تعطيل الدراسة وإيقاف النشاط الرياضي وغلق جميع الكفيهات والمطاعم والاماكن الذي يتردد عليها المواطنون باستمرار طوال الوقت، وبعد قرار تعطيل الدراسة قررت وزارة التعليم الجزائرية عمل منصة تعليمية للطلاب لأكمال الدراسة من خلالها عن بعد دون الذهاب إلى المدرسة والسنتر التعليمي للحصول على الدروس الخاصة، هذا بالإضافة لعمل عدة قنوات تعليمية فضائية لتعين الطلاب وتعرض لهم كل ما يريدون.
تردد قناة المعرفة
قناة المعرفة التعليمية هي القناة الذي قامت باصدرها وزارة التعليم الجزائرية اليوم 19 مايو 2020 لجميع الطلاب في جميع انحاء الدولة، لتقوم ببث الدروس التعليمية لجميع الطلاب على يد أفضل المدرسين هذا بالإضافة إلى أن القناة تقوم بتوفير فصول المراجعة للطلاب وتقوم القناة بالبث على مدار ال24 ساعة، هذا بالإضافة إلى أن القناة يتم متابعتها من خلال الحكومة الجزائرية، لضمان وصول أفضل معلومة للطلاب، فجميع مدرسين قناة المعرفة هم مدرسين تم تعينهم لشرح الدروس لجميع الطلاب بعد تدريبهم لفترة ليقدموا أفضل ما عندهم لهذا يبحث الجميعوعلى التردد الخاص بهذه القناة وسوف نقوم بعرض التردد من خلال السطور التالية: حيث جاء تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات 12034، باستقطاب افقي، ومعدل ترميز 27500.
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