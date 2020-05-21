ضبط تردد قناة المعرفة الجزائرية على النايل سات لمتابعة الدروس والمناهج لكافة المراحل التعليمية

تردد قناة المعرفة، يبحث العديد من الطلاب في جميع المراحل التعليمية وخاصة طلاب المرحلة التأسيسية وشهادة السودانية، في دولة الجزائر عن قناة المعرفة التعليمية والتردد الجديد الخاص به ومن خلال هذا المقال سوف يقوم موقعنا بعرض كل ما يخص قناة المعرفة التعليمية والتردد.

قناة المعرفة

بعد انتشار فيروس كوفيد 19 المعترف بأسم كورونا في جميع انحاء العام وزيادة عدد المصابين به بشكل كبير في الدول العربية قام جميع مسؤلي الدول العربية باعلان حظر تجول لعدة سعات في جميع المدن، هذا بالإضافة لقرار تعطيل الدراسة وإيقاف النشاط الرياضي وغلق جميع الكفيهات والمطاعم والاماكن الذي يتردد عليها المواطنون باستمرار طوال الوقت، وبعد قرار تعطيل الدراسة قررت وزارة التعليم الجزائرية عمل منصة تعليمية للطلاب لأكمال الدراسة من خلالها عن بعد دون الذهاب إلى المدرسة والسنتر التعليمي للحصول على الدروس الخاصة، هذا بالإضافة لعمل عدة قنوات تعليمية فضائية لتعين الطلاب وتعرض لهم كل ما يريدون.

تردد قناة المعرفة

قناة المعرفة التعليمية هي القناة الذي قامت باصدرها وزارة التعليم الجزائرية اليوم 19 مايو 2020 لجميع الطلاب في جميع انحاء الدولة، لتقوم ببث الدروس التعليمية لجميع الطلاب على يد أفضل المدرسين هذا بالإضافة إلى أن القناة تقوم بتوفير فصول المراجعة للطلاب وتقوم القناة بالبث على مدار ال24 ساعة، هذا بالإضافة إلى أن القناة يتم متابعتها من خلال الحكومة الجزائرية، لضمان وصول أفضل معلومة للطلاب، فجميع مدرسين قناة المعرفة هم مدرسين تم تعينهم لشرح الدروس لجميع الطلاب بعد تدريبهم لفترة ليقدموا أفضل ما عندهم لهذا يبحث الجميعوعلى التردد الخاص بهذه القناة وسوف نقوم بعرض التردد من خلال السطور التالية: حيث جاء تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات 12034، باستقطاب افقي، ومعدل ترميز 27500.