ضبط تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

نرصد لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة اليرموك الفضائية العارضة الحصرية لمسلسل قيامة عثمان مدبلج، والتي تعتبر من أولى القنوات التي سعت للحصول على حقوق بثه، ومسلسل قيامة عثمان هو من أشهر المسلسلات التركية التي تعرض في الوقت الحالي والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة ويحرص الملايين على مشاهدة حلقاته.

قناة اليرموك الفضائية

تعتبر قناة اليرموك واحدة من أشهر القنوات الأردنية التي تتمتع بالكثير من المميزات التي جعلته في مكانة كبيرة ومهمة بين القنوات العربية، والتي تعرض عبر شاشها محتوى متنوع بين البرامج الإخبارية والثقافية والترفيهية وبخلاف عرضها مجموعة متميزة من المسلسلات العربية والتركية، ومن ضمن تلك المسلسلات مسلسل قيامة عثمان الذي يعتبر استكمالاً لأجزاء مسلسل قيامة أرطغرل الذي عرض من قبل على قناة اليرموك.

تردد قناة اليرموك الفضائية 2020

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

تعرض حلقات مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والاردن، وكان من المقرر أن تعرض الحلقة 18 من مسلسل قيامة عثمان أمس الخميس ولكن أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل أنه تم توقف تصوي باقي حلقات المسلسل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا بشكل كبير.