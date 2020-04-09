استقبل تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات

تردد قناة ذكريات السعودية،مع انتظار ساعات الحظر في المملكة العربية السعودية التي فرضت حظر التجوال في جميع المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يظهر وزير الإعلام السعودي ليعلن عن انطلاق قناة جديدة بإسم “ذكريات” والتي توحي من اسمها أنها تعرض البرامج القديمة، والتي سوف تساهم في ضياع أوقات الحظر التي أصابت الكثير من المواطنين بالملل الشديد.

قناة ذكريات السعودية 2020

ومن المتوقع أن تشهد قناة السعودية أعلى نسب مشاهدة بين القنوات السعودية الأخرى، لما سوف تقدمه من محتوى متميز ، حيث تعرض قناة ذكريات السعودية العديد من برامج الألفية والتسعينات التي نالت على إعجاب الكثير حينها ومن أهم هذه البرامج :

برنامج مسابقات حروف.

برنامج بنك المعلومات.

برنامج رواد ومواهب.

وبرنامج الكاميرات الخفية.

و برنامج الحصن الياباني.

مسلسل أصابع الزمن.

و مسلسل عودة عصويد.

وتبث قناة ذكريات السعودية ترددها على عدداً من الأقمار الصناعية مجاناً دون الحاجة إلى أي اشتراك، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم شتى وسائل الترفيه إلى مواطنيها بالمملكة حتى يتخطون هذه الأزمة ويلتزمون بساعات الحظر حتى يتم القضاء على هذا الفيروس الخطير، حيث تساعد وزارة الإعلام السعودية في حل هذه الأزمة وذلك من خلال عرض البرامج القديمة والمسلسلات القديمة حتى تتمكن من جذب ملايين المشاهدين في الوطن العربي حتى يقضون أوقات ًسعيدة دون الشعور بالملل من عدم الخروج بسبب حظر التجوال المفروض في المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ذكريات السعودية على عربسات بدر

القمر الصناعي عرب سات التردد 12149 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 تردد قناة ذكريات السعودية على نايل سات القمر الصناعي النايل سات التردد 12284 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

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