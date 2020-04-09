اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 Tayor Aljanah على نايل سات وعربسات

نوضح لكم تردد واحدة من أهم القنوات الفضائية العربية المتخصصة في محتوى الأطفال، حيث أن تردد قناة طيور الجنة Tayor Aljanah الجديد 2020 من أهم الكلمات الأكثر بحثاً على موقع البحث جوجل، وليتمكن أطفال العالم العربي المتواجدين الآن في منازلهم مع أسرهم في ظل الحجر المنزلي التي تشهده منطقة الشرق الأوسط والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا، نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعربسات.
قناة طيور الجنة
هي من أكثر قنوات الأطفال المفضلة وذلك لبثها الأغاني والأناشيد على مدار الساعة، حيث تبث القناة الأناشيد الهادفة لتعليم الأطفال الكلمات والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الطفل العربي المسلم، كما تبث طيور الجنة الكثير من البرامج والمسابقات للأطفال ومنها:
- برنامج أخبار البيت
- برنامج الرسام الصغير
- برنامج كنز
- برنامج ماما قالت
- برنامج فزورة مع الأمورة
- برنامج أغاني المهن
بالإضافة الى الكثير من البرامج الناجحة والمحببة عند الاطفال، والان نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة وفقاً للاقمار الصناعية العربية.
تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايلسات 2020
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معدل الخطأ
|النايل سات
|11315
|عمودي
|27500
|3/4
تردد قناة طيور الجنة على عربسات 2020
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معدل الخطأ
|عربسات
|11310
|عمودي
|3000
|2/3
وهكذا قدمنا لكم تردد قناة طيور الجنة أحد أكثر قنوات الأطفال نجاحا وتميزا في العالم العربي والتي يفضلها ملايين الأطفال، كما يمكنكم ضبط تردد طيور بيبي على القمر نايل سات على التردد 11393 أو 11315 عمودي.
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