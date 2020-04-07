التعرف على تردد قنوات mbc على العرب سات والنايل سات

مع حلول شهر رمضان تسعى جميع القنوات الفضائية في تقديم أفضل البرامج والمسلسلات، وتعتبر قنوات إم بي سي من القنوات التي يتابعها الكثير من الأشخاص لمتابعة المسلسلات في شهر رمضان، فتتسم هذه القناة بالجودة العالية والصوت والصورة الجيدين وإليكم في السطور الآتية تردد القنوات:
تردد قنوات mbc على العرب سات والنايل سات لعام 2020
- تردد قناة mbc 1 على النايل سات هو 11470 وعلى العرب سات 11270.
- تردد قناة mbc مصر على النايل سات 11823 و 11938 و12015
- تردد قناة mbc دراما على النايل سات هو 11559 وعلى العرب سات 12284.
- تردد قناة mbc 5 على النايل سات هو 11559 والعرب سات 12284.
- تردد قناة mbc العراق هو 12226 على النايل سات والعرب سات 11938.