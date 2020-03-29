تردد قناة ستار تي في التركية العارضة الرسمية لمسلسل ابنة السفير

تعتبر قناة ستار تي في التركية من أشهر القنوات التي حققت شهرة كبيرة في تلك الفترة بسبب عرضها لأشهر مسلسل تركي تعرض حلقاته الآن ابنة السفير، الذي تدور أحداثه حول شاب من قرية فقيرة وقع في حب ابنة السفير التركي في اليابان، ووجهتم المشاكل لمحاربة هذا الحب لكي لا يكتمل، ولكنهم قرروا الهروب والزواج، وتعرضت الفتاة لاغتصاب وفي ليلة الزفاف اكتشف الشاب هذا الأمر وظن أنها تخونه وتركها، وبعد مرور سنوات ظهرت الفتاة من جديد لتفتح كل صفحات الماضي، وتوالت الأحداث بعد ذلك.

تردد قناة ستار تي في التركية

يزداد البحث حاليا عن التردد الخاص بقناة ستارتي في التركية لمتابعة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي ابنة السفير، ولذلك قررنا من خلال موقعنا عرب نيوز أن نوافيكم تردد قناة ستار تي في التركية على الأقمار المختلفة.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 10922 عامودي 27500 5\6 ترك سات 12209 أفقي 3000 5\6

مسلسل ابنة السفير على قناة ستار تي في التركية

حصلت قناة Star TV التركية على حقوق بث المسلسل التركي ابنة السفير، وتعرض حلقاته على قناة ستار تي في التركية يوم الأثنين من كل أسبوع، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الـ 14 يوم الاثنين المقبل الموافق 30 مارس 2020، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وتركيا.