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أضبط حالاً و أعرف التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

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أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباراتين في دوري أبطال أفريقيا، المباراة الأولى تجمع الزمالك ضد الترجي، والمباراة الثانية تجمع الرجاء البيضاوي ضد مازمبي، وفي الدوري الانجليزي يلعب نوريتش سيتي ضد ليستر سيتي، المواعيد والقنوات في أسفل المقال.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث .

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت

 

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة
الزمالك * الترجي 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00بتوقيت المملكة بي إن HD 1 دوري أبطال أفريقيا
الرجاء البيضاوي* مازيمبي 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت بي إن HD1 دوري أبطال أفريقيا
نوريتش سيتي* ليستر سيتي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 الدوري الانجليزي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها

  1. تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
  2. برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
  3. برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
  4. برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
  5. الليغا في أسبوع يقدم كل لكرة القدم.
  6. برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.
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