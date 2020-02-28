أضبط حالاً و أعرف التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباراتين في دوري أبطال أفريقيا، المباراة الأولى تجمع الزمالك ضد الترجي، والمباراة الثانية تجمع الرجاء البيضاوي ضد مازمبي، وفي الدوري الانجليزي يلعب نوريتش سيتي ضد ليستر سيتي، المواعيد والقنوات في أسفل المقال.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة الزمالك * الترجي 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00بتوقيت المملكة بي إن HD 1 دوري أبطال أفريقيا الرجاء البيضاوي* مازيمبي 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن HD1 دوري أبطال أفريقيا نوريتش سيتي* ليستر سيتي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 الدوري الانجليزي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها