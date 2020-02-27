new تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات، سهيل سات 2020 / لنقل عدد من مباريات عودة دور ال 32 بالدوري الأوروبي

عرض تردد قناة بي إن سبورت 2 القطرية المشفرة، القناة التي حجزت مكانها في الصفوف الأولي بين القنوات المتميزة في نقل محتوي رياضي عالي الجودة، و هي إحدي مجموعة قنوات مشفرة بنفس الاسم مع اختلاف ترتيبها، و تخصصت جميعها في نقل المحتوي الرياضي العالمي بالإضافة لأهم الفاعليات و الأحداث الرياضية على الساحة.

تردد قناة بي إن سبورت 2 المشفرة 2020، تنقل عدد من مباريات عودة دور ال 32 من الدوري الأوروبي، منها مباراة اسبانيول ضد وولفرهامبتون، و مباراة أرسنال ضد أوليمبياكوس، فتقوم إدارة القناة بالاهتمام بتحديث التردد لسلامة البث للمشتركين على القناة، فهي من القنوات التي تقدم أهم المباريات ذات البحث العالي لمتابعتها.

مباريات اليوم المنقولة على شاشة القناة

اسبانيول/ وولفرهامبتون “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً عودة دور ال 32 أرسنال/ أوليمبياكوس “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً عودة دور ال 32

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

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ونهتم دائماً بمتابعينا في كل مكان، ونضع بين أيديهم أهم وأشهر الترددات للقنوات الرياضية، للتميز في متابعة المباريات الهامة على الساحة لحظة بلحظة، دون العناء في البحث و إهدار الوقت للوصول للتردد الصحيح، حيث نقدم لكم التردد الصحيح الذي يتم ضبط القناة عليه بكل سهولة ويسر.