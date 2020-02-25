حالاً أعرف التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد مباراة نابولي ضد برشلونة في دوري الأبطال

تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباراتين في دوري أبطال أوروبا اليوم، مباراة نابولي الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، ومباراة تشلسي الانجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور ال 16 من البطولة.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة نابولي* برشلونة 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 1 دوري الابطال تشلسي* بايرن ميونخ 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن HD2 دوري الابطال

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها