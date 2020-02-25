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حالاً أعرف التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد مباراة نابولي ضد برشلونة في دوري الأبطال

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 تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباراتين في اليوم، مباراة نابولي الإيطالي ضد الإسباني، ومباراة تشلسي الانجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور ال 16 من البطولة.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث .

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت

 

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة
نابولي* برشلونة 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 1 دوري الابطال
تشلسي* بايرن ميونخ 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت بي إن HD2 دوري الابطال

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها

  1. تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
  2. برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
  3. برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
  4. برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
  5. الليغا في أسبوع يقدم كل لكرة القدم.
  6. برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.
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