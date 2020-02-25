الآن أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وتعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم قنوات بي إن سبورت مباريات دوري أبطال أوروبا، فيلعب اليوم نابولي الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، وفي نفس التوقيت يلعب تشلسي الانجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني.
تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة توجد 17 قناة تحمل أسم بي إن سبورت منها بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي، ويتابع عليها أهم الأخبار الرياضية ومواعيد المباريات الكبري في الدوريات الأوروبية الخمس، ومباريات دوري أبطال أوروبا.
أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم
|المباراة
|موعد المباراة
|القناة الناقلة
|المنافسة
|نابولي* برشلونة
|22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية، 24.00 بتوقيت أبوظبي
|بي إن HD1
|دوري الأبطال
|تشلسي* بيرن ميونخ
|22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD2
|دوري الأبطال
تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020
|القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12605
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية
- نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
- لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
- برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في أخبار الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.