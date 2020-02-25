الآن أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وتعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم قنوات بي إن سبورت مباريات دوري أبطال أوروبا، فيلعب اليوم نابولي الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، وفي نفس التوقيت يلعب تشلسي الانجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني.

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة توجد 17 قناة تحمل أسم بي إن سبورت منها بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي، ويتابع عليها أهم الأخبار الرياضية ومواعيد المباريات الكبري في الدوريات الأوروبية الخمس، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة نابولي* برشلونة 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية، 24.00 بتوقيت أبوظبي بي إن HD1 دوري الأبطال تشلسي* بيرن ميونخ 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD2 دوري الأبطال

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية