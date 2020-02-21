رموز إحداثيات تردد قناة العراقية الرياضية الجديد Iraqia Sport TV “فبراير 2020” على النايل سات

نتابع معكم من خلال هذا التقرير تردد قناة العراقية الرياضية @IraqiaSportTV 2020 وهي إحدى القنوات التابعة لشبكة الإعلام العراقي، وقد بدأ تأسيس القناة وانطلاق بثها المباشر الأرضي عام 2005، ثم تحولت قناة العراقية الرياضية IraqiaSportTV للبث الفضائي على القمر نايل سات، وأصبحت القناة يعدها تحظى باهتمام كبير بجميع البلدان العربية، خاصة بعد تحولها للبث الفضائي،وتقوم القناة بالبث المباشر لمباريات الدوري العراقي، وكذلك مباريات المنتخب العراقي.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة العراقية الرياضية تتمتع بمحتوى رياضي متميز، وتغطى معظم الأحداث الرياضية المحلية والعربية والعالمية، وتبث القناة محتواها الرياضي على مدار الساعة دون انقطاع أو تشويش، كما تقدم قناة الرياضية العراقية IraqiaSportTV العديد من البرامج الرياضية المتميزة، والقناة تبث محتواها بشكل مجاني مفتوح دون تشفير.

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqiya Sports 2020 على النايل سات

واستطاعت قناة الرياضية العراقية في فترة وجيزة بعد تحولها للبث القضائي أن تصبح القناة الرياضية الأولى بجمهورية العراق، كما استطاعت القناة تطوير أدائها واكتسبت قاعدة جماهيرية هائلة، ليس بالغراق فقط، بل على امتداد الوطن العربي الكبير من مشرقه إلى مغربه، وبفضل بث قناة الرياضية السعودية على القمر نايل سات، أصبح بثها يغطى جميع بلدان الوطن العربي.

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport hd الجديد

تردد قناة العراقية الرياضية على النايل سات

ويمكنكم الآن ضبط أجهزتكم على تردد القناة العراقية الرياضية من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي العربي نايل سات:

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12563 27500 6/ 5 12360 2894 4/ 3

تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 12562/ 12437/12380/12188 أفقي

12562/ 12437/12380/12188 أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معامل التصحيح: 6/5

تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

عرب سات. التردد: 11747/ 10850 أفقي

11747/ 10850 أفقي معدل الترميز: 27500.

27500. معامل التصحيح: 4/3.

تقوم قناة العرقية الرياضية بالبث المباشر وتغطية كافة بنقل الأحداث الرياضية والعربية، ويمكن من خلال القناة متابعة جميع الأخبار الرياضية الخاصة بالأندية العراقية ومنتخب العراق، هذا وقد تطور قناة العراقية الرياضية استوديوهاتها مؤخراً لتستطيع المنافسة وسط كم هائل من القنوات الرياضية العربية.

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تفاصيل قناة العراقية الرياضية

النوع رياضية تاريخ التأسيس 2005 صيغة الصورة SD ، HD البلد اللغة العربية المقر الرسمي بغداد – الموقع الرسمي شبكة الإعلام العراقي عبر الساتل نايل سات 12562 H الترميز 27500 5/6

برامج قناة العراقية الرياضية

برنامج برلمان الرياضية.

برنامج بالسنتر

برنامج صباحكم رياضي

برنامج الاستوديو التحليلي.

برنامج أنت الحكم.

برنامج الدوري.

برنامج أوربيات.

برنامج معايشة رياضية.

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وفي حال كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات بخصوص تردد قناة العراقية الرياضية، أو غيرها من ترددات القنوات الأخري، يمكنكم ترك تعليق بالاستفسارات الخاصة بكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.