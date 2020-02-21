أعرف التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد مباراة الدوري الأسباني والإيطالي اليوم السبت

تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباريات الدوري الأسباني والإيطالي اليوم، ومن أهم المباريات التي تنقلها في الدوري الإسباني، مباراة ريال بيتيس ضد مايوركا، وتنقل عبر بي إن HD 3، وفي الدوري الإيطالي، يلعب برشيا ضد نابولي وتنقل عبر بي إن HD 4.
أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن غداً الجمعة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المنافسة
|ريال بيتيس* مايوركا
|22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة
|بي إن HD 3
|الدوري الأسباني
|برشيا * نابولي
|22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة.
|بي إن HD4
|الدوري الإيطالي
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.