أعرف التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد مباراة الدوري الأسباني والإيطالي اليوم السبت

تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباريات الدوري الأسباني والإيطالي اليوم، ومن أهم المباريات التي تنقلها في الدوري الإسباني، مباراة ريال بيتيس ضد مايوركا، وتنقل عبر بي إن HD 3، وفي الدوري الإيطالي، يلعب برشيا ضد نابولي وتنقل عبر بي إن HD 4.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن غداً الجمعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة ريال بيتيس* مايوركا 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 3 الدوري الأسباني برشيا * نابولي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة. بي إن HD4 الدوري الإيطالي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها