الارشيف / ترددات

أعرف التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد مباراة الدوري الأسباني والإيطالي اليوم السبت

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

 تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباريات الدوري الأسباني والإيطالي اليوم، ومن أهم المباريات التي تنقلها في ، مباراة ريال بيتيس ضد مايوركا، وتنقل عبر بي إن HD 3، وفي ، يلعب برشيا ضد نابولي وتنقل عبر بي إن HD 4.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث .

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت

 

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن غداً الجمعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة
ريال بيتيس* مايوركا 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 3 الدوري الأسباني
برشيا * نابولي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة. بي إن HD4 الدوري الإيطالي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها

  1. تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
  2. برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
  3. برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
  4. برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
  5. الليغا في أسبوع يقدم كل لكرة القدم.
  6. برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا