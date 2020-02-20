“إعرف” ترددات قنوات أبو ظبي 1، 2 الرياضية 2020 المفتوحة و “Abu dhabi sport 3 HD” المشفرة / AD SPORTS 1 الناقلة لنهائي السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك

نعرض عليكم اليوم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 التي تقدم محتواها بصيغة HD وهي قنوات مجانية، بالإضافة لقناة أبوظبي الرياضية HD 3 المشفرة ضمن مجموعة آخري من القنوات التي تحمل نفس الاسم و تحتاج لاشتراك ايضاً لإمكانية مشاهدة المباريات المذاعة عليها، و تتبع شركة أبو ظبي للإعلام التي تهتم بالمشاهد العربي و تقدم محتوي يتناسب مع تنوع زوق متابعيها و اختلاف أعمارهم.

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية 1 مباراة نهائي السوبر المصري، بين فريق نادي الأهلي و فريق نادي الزمالك، و تقام المباراة اليوم الخميس 20 فبراير 2020 في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بنادي الجزيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ملعب محمد بن زايد، و يتنافس الأهلي بطل الدوري للحصول على كأس السوبر المصري للمرة ال 12، فيما يدخل أمامة فريق نادي الزمالك بطلاً للكأس محاولاً الحصول على لقب بطل كأس السوبر المصري للمرة ال 4.

مباراة اليوم في “نهائي السوبر المصري”

الأهلي/ الزمالك الساعة 7 مساءً النهائي

تردد قناة أبو ظبي 1،2 الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD 3 على القمر “نايل سات 2020”

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11372 H 27500 نايل سات

قناة “AD Sport”، تهتم بمتابعيها وتنقل لهم أهم وأخر الأخبار الرياضية للمسابقات المقامة على الصعيد العربي، وخاصةً المسابقات الخاصة برياضة كرة القدم، بالإضافة لسباقات الخيل والهجن، و بطولات التنس وغيرها من الرياضات المتنوعة، وذلك لترسيخ مبدأ حب الرياضة وأهميتها في بناء الجسم والعقل، وتنمية لمهارات الشباب العربي بالمنطقة.

تهتم “قناة أبو ظبي الرياضية” بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.