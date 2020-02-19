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التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 19/2/2020

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 تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباريات ذهاب دور ال 16 من ، يلعب اليوم توتنهام الانجليزي ضد لايبزيش ألألماني، وفي المباراة الثانية يلعب أتالانتا الإيطالي ضد فالينسيا الأسباني، وفي البريمرليج يلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث .

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت

 

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن غداً الجمعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة
توتنهام هوتسبير* لايبزيش 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة،24.00 بتوقيت أبوظبي.  ،بي إن HD 1 دوري أبطال أوروبا
أتالانتا * فالينسيا 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 2 دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي * وست هام يونايتد 21.30 بتوقيت القاهرة،22.30 بتوقيت المملكة. بي إن HD2 البريمرليج

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها

  1. تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
  2. برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
  3. برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
  4. برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
  5. الليغا في أسبوع يقدم كل لكرة القدم.
  6. برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.
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