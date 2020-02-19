التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 19/2/2020

تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباريات ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، يلعب اليوم توتنهام الانجليزي ضد لايبزيش ألألماني، وفي المباراة الثانية يلعب أتالانتا الإيطالي ضد فالينسيا الأسباني، وفي البريمرليج يلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد.
أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن غداً الجمعة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المنافسة
|توتنهام هوتسبير* لايبزيش
|22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة،24.00 بتوقيت أبوظبي.
|،بي إن HD 1
|دوري أبطال أوروبا
|أتالانتا * فالينسيا
|22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة
|بي إن HD 2
|دوري أبطال أوروبا
|مانشستر سيتي * وست هام يونايتد
|21.30 بتوقيت القاهرة،22.30 بتوقيت المملكة.
|بي إن HD2
|البريمرليج
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.