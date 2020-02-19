التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 19/2/2020

تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباريات ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، يلعب اليوم توتنهام الانجليزي ضد لايبزيش ألألماني، وفي المباراة الثانية يلعب أتالانتا الإيطالي ضد فالينسيا الأسباني، وفي البريمرليج يلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن غداً الجمعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة توتنهام هوتسبير* لايبزيش 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة،24.00 بتوقيت أبوظبي. ،بي إن HD 1 دوري أبطال أوروبا أتالانتا * فالينسيا 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 2 دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي * وست هام يونايتد 21.30 بتوقيت القاهرة،22.30 بتوقيت المملكة. بي إن HD2 البريمرليج

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها