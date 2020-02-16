“news” ترددات قنوات أبو ظبي 1 و 2 الرياضية 2020 المفتوحة و “Abu dhabi sport 3 HD” المشفرة / AD SPORTS 2 HD لنقل مباراة نصف النهائي بكأس محمد السادس

تبث قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 محتواها بصيغة HD وهي قنوات مجانية، أما بالنسبة لقناة أبوظبي الرياضية HD 3 فهي قناة مشفرة ضمن مجموعة آخري من القنوات التي تحمل نفس الاسم و تحتاج لاشتراك ايضاً لإمكانية مشاهدة المباريات المذاعة عليها، و تتبع شركة أبو ظبي للإعلام التي تهتم بالمشاهد العربي و تقدم محتوي يتناسب مع تنوع زوق متابعيها و اختلاف أعمارهم.

تنقل قنوات “أبو ظبي الرياضية 1,2” المفتوحة و Abu dhabi sport المشفرة HD 3، مباريات بطولة “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، حيث تقام اليوم مباراة نصف النهائي بين الإسماعيلي و الرجاء البيضاوي، و تقام مباراة الذهاب على ملعب استاد الإسماعيلية، و تأتي مجموعة قنوات “Abu dhabi Sport” على رأس القنوات العربية المتخصصة بمجال الرياضة.

مباريات اليوم في “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”

الإسماعيلي/ الرجاء البيضاوي الساعة 6 مساءً ذهاب نصف النهائي

تردد قناة أبو ظبي 1و2 الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD 3 على القمر “نايل سات 2020”

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11372 H 27500 نايل سات

قناة “AD Sport”، تهتم بمتابعيها وتنقل لهم أهم وأخر الأخبار الرياضية للمسابقات المقامة على الصعيد العربي، وخاصةً المسابقات الخاصة برياضة كرة القدم، بالإضافة لسباقات الخيل والهجن، و بطولات التنس وغيرها من الرياضات المتنوعة، وذلك لترسيخ مبدأ حب الرياضة وأهميتها في بناء الجسم والعقل، وتنمية لمهارات الشباب العربي بالمنطقة.

تهتم “قناة أبو ظبي الرياضية” بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.