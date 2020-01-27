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تردد قناة بي إن سبورت 1 على جميع الأقمار الصناعية 2020

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نرصد لكم تردد قناة بي إن سبورت 1 الجديد على القمر الصناعي النايل سات وسهيل سات 2020، وهي أحدي القنوات المتخصصة في نقل مباريات العالم الغربي والعربي، والقناة تابعة إلى شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الشهيرة التي تبث في العديد من المناطق في العالم.

وكانت قناة بي إن سبورت العربية قد انطلقت في عام 2003، بينما انطلقت القناة الكندية والأسترالية في عام 2014، ونجحت الباقة الشهيرة من تحقيق نجاح باهر والاستحواذ على نسب مشاهدة كبيرة على مدار السنوات الماضية، وربما تحتل صدارة القنوات الرياضية التي يتم مشاهدتها على مستوي انحاء العالم.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
النايل سات 12265 أفقي 27500 2/3
سهيل سات 11547 عمودي 27500 2/3
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