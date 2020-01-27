تردد قناة بي إن سبورت 1 على جميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة بي إن سبورت 1 الجديد على القمر الصناعي النايل سات وسهيل سات 2020، وهي أحدي القنوات الرياضية المتخصصة في نقل مباريات العالم الغربي والعربي، والقناة تابعة إلى شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الشهيرة التي تبث في العديد من المناطق في العالم.

وكانت قناة بي إن سبورت العربية قد انطلقت في عام 2003، بينما انطلقت القناة الكندية والأسترالية في عام 2014، ونجحت الباقة الشهيرة من تحقيق نجاح باهر والاستحواذ على نسب مشاهدة كبيرة على مدار السنوات الماضية، وربما تحتل صدارة القنوات الرياضية التي يتم مشاهدتها على مستوي انحاء العالم.