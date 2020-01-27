تردد قناة الكأس 1 الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة الكأس 1 الجديد على النايل سات وعرب سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وهي أحدي القنوات المتخصصة في تقديم تغطية شاملة لكافة المباريات الإفريقية والأولمبياد مع تقديم استوديوهات تحليلية لكافة أحداث المباريات.

كما تقوم القناة بتقديم النشرات الإخبارية ومتابعة كافة أخبار الأندية الرياضية، بالإضافة إلى باقة من البرامج التليفزيونية المتنوعة التي تبث على شاشتها الفضائية بشكل مجاني دون تشفير أو انقطاع، ولعل من أهم البرامج التي تقدمها برنامج المجلس للإعلامي خالد جاسم.

ويمكنكم من خلال قناة الكأس الأولى مشاهدة كافة المباريات وفعاليات كأس العالم في كافة الرياضات، ولكن ينبغي أولا ضبط معلومات القناة بشكل صحيح على جهاز الاستقبال الخاص بكم.