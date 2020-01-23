“اعرف” تردد قناة السعودية الرياضية1و2 “KSA Sports” عبر القمر الصناعي نايل سات 2020 / لمتابعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قناة “السعودية الرياضية 1و2” هي قناة عربية سعودية، تخضع لإشراف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلي تثقيف الشباب السعودي، وتحفيزه على الإشتراك في المنافسات الرياضية، وتهتم ايضا ببناء الشباب السعودي رياضياً وعقلياً، وتقدم كل ما هو جديد وحصري، في مجال الرياضة والتثقيف الرياضي، وبناء جيل متميز وقوي قادر على تخطي الصعاب.

اعرف تردد قناة السعودية الرياضية 2020، نعرض عليكم ترددها للتمكن من متابعة عدد من البطولات العربية و الدوري السعودي في كرة القدم، حيث تنافس القنوات الرياضية التي تقدم محتوي رياضي بالوطن العربي، مما جعلها تحجز مقعدها في الصفوف الأولي بين القنوات المتميز الرياضية، و تقوم إدارتها على تحديث البرامج و الاستديوهات لتظهر بشكل راقي مثلها مثل القنوات العالمية.

مباراة اليوم في “كأس الأمير محمد بن سلمان”

الفتح/ ضمك الساعة 4,55 مساءً الأسبوع ال15 الرائد/ أهلي جدة الساعة 7,10 مساءً الأسبوع ال15

وتبث قناة السعودية الرياضية 1و2، مجاناً بدون إشتراك، وتقوم القناة ببث بطولة سوبر كلاسيكو المملكة، والدورة الرباعية بالسعودية والدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد، في بث مباشر للمباريات مع مجموعة من المسابقات الآخري، سواء جماعية أو فردية والتي تقام بالمملكة السعودية أو خارجها.

تردد قناة السعودية الرياضية 1و2 على القمر الصناعي نايل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12149 H 27500 نايل سات 122284 v 27500 نايل سات

وتهتم قناة السعودية الرياضية، بنوعية ومضمون المحتوي المقدم على شاشتها، مع التحديث في التقنيات لتحسين صورة وصوت القناة، لسهوله متابعتها على صيغة HD والتردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

وتضم قناة السعودية مجموعة، من أشهر وألمع المعلقين والمحللين الرياضيين، من خلال تقديم متابعة مستمرة للفاعليات والمسابقات، المقامة على أرض المملكة وتوافر إستديو تحليلي مميز، يقدم متابعة تحليلية قبل المباراة وبعدها لشرح الفنيات ومعرفة النتائج.