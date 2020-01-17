“اضبط” رموز تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة المنطلقة من استديوهات dmc على جميع الأقمار الصناعية

زاد البحث عن رموز تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة المنطلقة من استديوهات dmc على جميع الأقمار الصناعية بعد أن أعلن عنها المستشار مرتضى منصور في تصريحاته الأخيرة، بتفقده استديو قناة الزمالك الجديدة بمدينة الإنتاج الإعلامي برفقة اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ، مشيرًا إلى وضع خريطة برامج الزمالك على قناة النادي الجديدة لمتابعة كافة الأحداث المتعلقة بالقلعة البيضاء والأحداث الكروية المختلفة.

وأثارت قناة الزمالك الجديدة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبات الجميع يتساءل عن تردد قناة الزمالك وموعد تشغيل بثها على الأقمار الصناعية، وأبرز البرامج والإعلاميين الذين يظهرون شاشتها.

قناة الزمالك الجديدة

أعرب المستشار مرتض ى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ستديو قناة dmc الذى تنطق منه قناة الزمالك الجديدة يشمل أحداث معدات الميديا من تصوير وإخراج حتى تعمل القناة على مدار 24 ساعة دون توقف أو تشفير، فضلاً عن أفضل فريق إعداد وتقديم لمختلف البرامج التى تقدمها على شاشتها، ومن أبرز الإعلامين الذين يظهرون عليها هما:

الإعلامي خالد الغندور . الإعلامي أحمد جمال. الكابتن أحمد عبد الحليم. الكابتن طارق يحيي. الكابتن أحمد سمير. الصحفي محمد الشرقاوي. الصحفي كريم أبو حسين. الصحفي شادي عيسي. الصحفي صبحي عبد السلام. الصحفي عبد الشافي صادق. الصحفي إيهاب الفولي. الصحفي منتصر الرفاعي.

تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة

رموز بسيطة تمكنك من ضبط تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة على القمر الصناعى المتاح لديك، باستخدام تفاصيل الجدول التالي:

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القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز التشفير النايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة يوتلسات 11595.39 Eutelsat AB7 عمودي 3/4 27500 مفتوحة AB2 11678 عمودي 3/4 27500 مفتوحة عربسات بدر 4 12092 عمودي 3/4 27500 مفتوحة نايل سات 12169 عمودي 3/4 27500 مفتوحة

موعد تشغيل قناة الزمالك الجديدة

أكد رئيس نادي الزمالك عن بداية تشغيل قناة الزمالك الجديدة على كافة الأقمار الصناعية أول شهر سبتمبر المقبل مع بدء الموسم الكروي الجديد المقبل بإتاحة مجموعة من البرامج المميزة والضيوف من نجوم الرياضة المحلية والعالمية.