تردد قناة الكأس الرياضية ALKASS TV لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية بأفضل جودة

نقدم لكم تردد قناة الكأس الرياضية ALKASS TV التي تقدم جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام على الملاعب القطرية خلال الفترة الحالية، وكانت المباراة الافتتاحية بالبطولة يوم الأربعاء 11 ديسمبر، بين فريقي السد القطري وهينجين سبورت وانتهت بفوز أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، ويسعى جميع محبي كرة القدم إلى استقبال تردد القناة للاستمتاع بجميع مباريات البطولة.

تردد قناة الكأس الرياضية ALKASS TV

كما تقوم القناة أيضا بعرض كافة مباريات الدوري القطري لكرة القدم بالإضافة إلى البطولات المحلية والخليجية، والتي أصبح لها شعبية كبيرة في الوطن العربي نظرا لتصاعد مستوى الكرة في الخليج خلال السنوات السابقة بشكل كبير، كما تقوم القناة بعرض الكثير من البرامج التحليلية والتي يقدمها أفضل نجوم التحليل الكروي الخليجي بالإضافة إلى برامج أخبار كرة القدم وكافة الألعاب الرياضية الأخرى، ونعرض لكم الآن الترددات التي يمكن إستقبال القناة عليها من خلال الأقمار الصناعية” نايل سات” و”عرب سات”.

القمر الصناعي

التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ

معدل الترميز

نايل سات 11919 أفقي 5/6 27500 عرب سات 12245 عمودي 3/4 27500

كما قامت القناة بنقل مباريات بطولة خليجي 24 خلال الفترة الماضية والتي حققت نجاح كبير من حيث نسب المشاهدة، والتي فازت بها البحرين بعد أن قامت بتحقيق الإنتصار في اللقاء النهائي أمام منتخب السعودية بنتيجة هدف نظيف، في لقاء قوى شهد إثارة كبيرة من المنتخبين الذين يملكون العديد من النجوم الكبيرة في كرة القدم.