تردد قناة توم وجيري للعام القادم 2020 واحدث ما يتم تقديمه من برامج وأفلام: دائما يجري البحث حول كل جديد خاص بالأطفال وعالم الأطفال من خلال القنوات الفضائية التي تختص بالطفل ومنها قناة توم وجيري، وقناة توم وجيري من القنوات الهامة التي تعتني بالطفل وبكل ما يقدم له من برامج، وأفلام كارتون وخاصة كارتون توم وجيري الذي استمر منذ أربعينات القرن الماضي وحتى اليوم في جذب المشاهدين من الكبار والصغار الذين أحبوا هذه المغامرات الشيقة بين القط والفار وأصبح رمز لقنوات الأطفال المختلفة التي تريد جذب المشاهدين من الأطفال لها.

تردد قناة توم وجيري

استقبل هذا التردد على الرسيفر الخاص بكم بكل سهولة واستمتع بأجمل الفقرات التي تقدمها القناة وشارك أطفالك ما يحبون مشاهدته من أفلام الكارتون الممتعة طوال اليوم بدون تقطيع أو تشويش.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري

من القنوات الحديثة العهد بالفضائيات والتي تركت انطباعاً قويا لدى الأسر بما تقدمه من أفلام خاصة يحبها الطفل ويبحث عنها فقد وفرت له مشاهدة ممتعة وبلا انقطاع أو إعلانات مزعجة، وتقدم فقرات تحمس الطفل على المشاهدة والتعلم، كما تقدم له القيمة والفائدة في شكل برامج وأفلام ومسلسلات كرتونية ممتعة وترفيهية، حتى لا يمل الطفل ولا تنزعج الأسرة من مشاهدة الطفل لها، والابتعاد عن العنف والمشاكسة مع أفراد الأسرة فهي متعة وتعليم وهدوء وراحة بال للأسرة خاصة لدى الأطفال السريعي الحركة والذين لديهم نشاط زائد وفرط حركة.