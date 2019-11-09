تردد قناة كوكي كيدز الجديد المناسبة لكل الأعمار على القمر الصناعي

يبحث الآباء عن تردد قناة كوكي كيدز التي تناسب كل الأطفال من جميع المراحل العمرية حيث تتنوع برامجها لتلبي حاجة كل أطفال الأسرة على اختلاف العمر والتفضيل، تبث قناة كوكي كيدز برامجها للأطفال من كل الوطن العربي وتتميز ببرامجها التعليمية التي تنمي مهارات الأطفال بجانب عددًا من المسلسلات الكارتونية المتميزة للغاية لعل أشهرها كارتون القط والفأر الشهير المعروف بفوائده الجمه للأطفال فهي توسع من خيالهم وتُعرفهم مزيد من القيم كالمحاولة الدائمة وأن العقل والحيل تنتصر دائمًا على الجسم والعضلات.

تردد قناة كوكي كيدز

يمكن بسهولة الآن استقبال إشارة تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي المصري من خلال التردد التالي:

اسم القمر الصناعي تردد كوكي معامل التصحيح الجودة نايل سات 11487 (H) 27500 – 5/6 SD

بدأت قناة كوكي كيدز في بث برامجها للطفل العربي منذ إنطلاقها عام 2011م ومقرها الرئيس في مدينة القاهرة وتبث برامجها ومسلسلاتها على مدار الساعة بشكل مجاني مفتوح، وهي مخصصة لعرض البرامج الترفيهية التعليمية المفيدة للطفل التس تُوسع من مداركه وأفكاره وأنشطتها المتنوعة ما بين التعليمي والترفيهي تُقدم أيضًا أفلام مثل سنووايت والسندريلا والكثير من برامج الكارتون المشهورة بين الأطفال بالعالم العربي، يُرجى حفط الإعدادات من ثم الخروج من القائمة كما تعرض القناة برامجها بطرقة مباشرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي http://www.koky.tv/ وعبر تطبيقات الهواتف المحمولة على نظامي الأندوريد والآبل.