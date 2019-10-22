تردد قناة توم وجيري أشهر كارتون محبب لكل الأطفال في العالم

يبحث العديد من أولياء الأمور عن تردد قناة توم وجيري الناقلة للكرتون المحبب للكثيرين كارتون القط والفأر من ضمن أهم الترددات المهمة للأطفال، يستمتع الأطفال بمتابعة الكارتون الكوميدي بشغف شديد والذي يدور حول القط توم والفأر جيري يحاول القط توم بالامساك بالفأر الشقي جيري ويبدأ جيري في عمل الكثير من المقالب في توم لمنع الإمساك به والاستمرار في تدمير المنزل للسيدة صاحبة المنزل في بعض الحلقات تستعين السيدة مامي بعدد من القطط للامساك بالفأر وهنا يتحدد كل من توم وجيري في حلقات صغيرة وأوقات نادرة.

تردد قناة توم وجيري

تم إذاعة الحلقات الأولى من كارتون توم وجيري أو القط والفأر في عام 1940م وفاز البرنامج بعدد من جوائز الأوسكار من نوعية المسلسلات القصيرة، ولكن بعد إغلاق الأستديو قامت شبكة MGM بإحياء السلسلة الكارتونية التي لقت شهرة كبيرة لدى الكبار والصغار من إخراج المخرج جين ديتش في العام 1961م وحقق خلال تلك الفترة أرباحًا خرافية ثم تم إنتاج مجموعة من الحلقات وفي عام 2014م تم إنتاج عدد لابأس به من الحلقات لاتزال تُعرض إلى اليوم.

القمر الناقل للترد تردد قناة القط والفأر معامل ترميز القناة معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايل سات 11354 27500 5/6 عمودي V

تم ترجمة المسلسل الكارتوني القط والفأر لعدد من اللغات على رأسها اللغة العربية ولكن النسخة المنتشرة في العالم اليوم بشكل واسع هي الإنجليزية.