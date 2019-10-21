تردد قناة الشارقة الناقلة لمباريات بطولة الخليج

يبحث عشاق الرياضة الخليجية عن تردد قناة الشارقة sharajh TV الناقلة لمعظم مباريات بطولة الخليج العربي القناة مميزة بنقلها الحصري للمباريات والمتابعات الحصرية المستمرة لها كما أن القناة تعمل بمعدات تقنية عالية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة إلى جانب أنها تضم عددًا من أمهر المتابعين الرياضين والمذيعين المهارين بالوسط الرياضي العربي، وتستضيف أمهر المحللين الرياضين واللاعبين والمعلقين للوقوف على الحدث الرياضي وتقديمه للمشاهد ونقله حصريًا.

تردد قناة الشارقة sharajh TV

من أجل متابعة مباريات بطولة الخليج العربي الجولة الرابعة حصريًا اضبط جهازك لاستبقال تردد قناة الشارقة تعتبر القناة من أهم القنوات على ساحة الإعلام الرياضي العربي وتنقل الأحداث من الإمارات ولضبط جهاز لاستقبال تردد قناة الشارقة تابع التالي:

القمر الصناعي تردد القناة معامل الترميز معامل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ قمر النايل سات 11012 27500 عمودي 5/6 قمر النايل سات 11977 27500 عمودي 5/6 قمر النايل سات 11800 27500 أفقي 3/4 قمر العرب سات 11862 27500 عمودي 3/4

تعمل قناة الشارقة على متابعة ونقل الأحداث الرياضية العربية والعالمية ومتابعتها والوقوف عليها من أجل زيادة استمتاع المشاهد العربي بها ومن ضمن أهم برامجها المتميزة، برنامج الجولة المتنوع، وبرنامج بانوراما، وبرنامج مرمى الصحافة، وبرنامج الخط الرياضي، وبرنامج رياضة المرأة وبرنامج أنستا سبورت، وبرنامج تحدي الصالات، تتبع قناة الشارقة شركة الشارقة للإعلام ولديها حقوق بث الدوري المصري والدوري الإماراتي ودوري الرديف الإماراتي والدوري البلجيكي وكأس هولندا وكأس الخليج العربي الإماراتي والدوري الأسباني لكرة السلة.

