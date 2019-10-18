هنا || أحدث تردد || ” لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع مباريات الدوري...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تستأنف اليوم مباريات الدوري الألماني والفرنسي والأسباني، بلقاء في كل دوري ففي الدوري الألماني يلعب فرانكفورت ضد بايرليفركوزن، وفي الدوري الفرنسي يلعب نيس ضد باريس سان جيرمان، وفي الدوري الأسباني يلعب غرناطه ضد أساسونا.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة غرناطه/أوساسونا 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الدوري الأسباني فرانكفورت/بايرليفركوزن 20.30 بتوقيت القاهرة،21.30 بتوقيت السعودية بي أن سبورت الدوري الألماني نيس/ ب.س.جيرمان 20.00 بتوقيت القاهرة،21.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الدوري الفرنسي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها