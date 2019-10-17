تردد قناة توم آند وجيري 2019 Tom and Jerry على النايل سات

تردد قناة توم وجيري على النايل سات، هى أحد قنوات الأطفال التي تخصصت في عرض أفلام الكرتون والرسوم المتحركة، هذا إلى جانب عرضها لمجموعة كبيرة من الأغاني والبرامج التعليمية المتنوعة، وكانت واحدة من القنوات التي تحصل على أعلى نسب مشاهدة بين مثيلاتها من القنوات الأخرى، ففي وقت قصير استطاعت أن تكون بين العشرة قنوات الأولى من قنوات الأطفال مثل قناة طيور بيبي وطيور الجنة.

وتتميز هذه القناة بأنها تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية على مدار الأربعة وعشرون ساعة بشكل مجاني وبدون أي تشفير، هذا إلى جانب أنها لا تقوم بعرض أي فواصل إعلانية حتى لا تسبب الملل إلى مُحبيها ومُتابعيها من الصغار أو الكبار، والآن إليكم تردد قناة توم وجيري، تابعونا على ” اعرف كورة”.

تردد قناة توم وجيري 2019

حيث تقوم القناة بعرض الكرتون الأشهر في عالم أفلام الكرتون وهو توم آند جيري أو كرتون القط والفأر، وهو عبارة عن شخصيات كرتونية خيالية مكونه من الفأر جيري، والقط توم، وقد يظهر معهم بعض الشخصيات الأخرى مثل” البطة الصفراء، عصفور الكناري، الكلب سبايك وابنه،السيدة مامي، وغيرهم”، وتدور أحداث سلسلة هذا الكرتون في إطار محاربة القط إلى الفأر، وحدوث العديد من المشاهد الكوميدية والمُسلية للطفل.

تردد قناة كرتون توم آند جيري

ويمكن لأولياء الأمور استقبال تردد قناة كرتون توم وجيري على النايل سات من خلال التردد التالي، ومُتابعة الأفلام الشيقة المختلفة: