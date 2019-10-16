يبحث العديد من الأفراد لمعرفة كيفية استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات لأحدث برامج الأطفال، حيث أن هذا الكرتون يُعد من أكثر أفلام الكرتون المحببة للأطفال والكبار، ويهتم به فئة كبيرة من الأطفال، فعلى الرغم من أن هذا الكرتون قديم وأغلب الحلقات الخاصة به قديمة، إلا أنه نسبة مشاهدين كبيرة من الجمهور العربي خصيصًا الذين تربوا عليه منذ الصغر، ومازالوا يترقبون مشاهدته في كل لحظة حيث تبث القناة برامجها طوال اليوم دون إنقطاع، وهي تقدم الكرتون طوال 24 دون إيقاف.

كيفية استقبال تردد قناة توم وجيري

تمثل أفلام كرتون توم وجيري أهمية كبرى للأطفال، فالكثير يقبلون على تقليد ما يقومون به في هذه الأفلام، ويؤثر هذا الشيء على سلوكهم ومشاعرهم وأفعالهم، وتقدم القناة أفلام توم وجيري كاملة بالإضافة إلى العديد من الأفلام والألعاب الالكترونية وألعاب الذكاء الأخرى، دون فواصل إعلانية مملة.

اسم القمر الصناعي تردد توم وجيري معدل الترميز نايل سات 11354 27500

Tom and Jerry

أصبحت قناة توم وجيري من أشهر القنوات التي يقبل على متابعتها الجميع، فهي تذيع أفضل أفلام الكرتون المنوعة والأفلام التعليمية والثقافية للأطفال، وعلى الرغم من أنها من أحدث قنوات الأطفال، إلا أنها استطاعت في شهور قليلة أن تفرض نفسها وتصبح أكثر قنوات الأطفال مشاهدة، وأخذت تنافس كبرى قنوات الأطفال المتواجدة على الساحة حاليًا ومنها قناة ميكي للأطفال، وقناة كوكي للأطفال وغيرها من القنوات.

وتقوم القناة بتقديم مجموعة من ألعاب توم وجيري بجانب الأفلام الكرتونية التي تعرضها وتنال على إعجاب الأطفال، وذلك بهدف تنمية عقول الأطفال وتطوير مهاراتهم من خلال تفكيرهم، وتُعد من القنوات المفتوحة على النايل سات، ويمكن استقبالها بكل سهولة بإدخال التردد الخاص بها وكتابة معامل الاستقطاب والترميز.