بالفيديو طريقة تشغيل و ادخال تردد قناة الجزائر الأرضية programme national

الان ننشر طريقة ادخال تردد قناة الجزائر الارضية programme national الكثير من محبي كرة القدم وخصوصًا البطولات الأفريقية يبحثون عن تردد قناة الجزائر الارضية programme national، وسوف نتعرف على تردد القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات بالتفصيل.

على الرغم من أن القناة الجزائرية الأرضية تعمل على ثلاثة أقمار صناعية، إلا أن أهم قمر من الثلاثة هو القمر العربي المصري نايل سات، والذي يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن تردد يخص القناة على هذا القمر، وقد أصبح بإمكانكم متابعة القناة الآن لمشاهدة ومتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية سواء التي تتعلق بالمنتخب الجزائري أو المنتخبات العربية كافة أو كذلك المنتخبات الأفريقية بشكل عام المشاركة في البطولة، وذلك من خلال التردد التالي:

وفي حال كان لديكم رغبة في ضبط أجهزة الاستقبال على تردد القناة من خلال الأقمار الصناعية الأخرى فيمكنكم ضبطه من خلال الترددات التالية:

وحتى تستطيع إضافة الشفرة الخاصة بقناة الجزائر الرياضية عليك أن تتبع الخطوات التالية:

الاجهزة الصينى الشعبية معالج على all:

قف على القناة واضغط من الريموت انفو Info ثم 1234 سيظهر سطر تدخيل الشفرة فتقوم بادخالها لتعمل مباشرة، ولها طريقة ثانية حيث قم بالدخول ل منيو ثم تقف على اللغة وهتضغط 1234 او 0000 هتظهر صفحة الشفرات هتدخل عليها ودخل الشفرة وفيه انوع تدوس انفو هتلقى سطر 16 رقم فى اخر الصفحة ادخل عليه واكتب الشفرة غير كده جهازك محتاج سوفت توين بروتكول

طريقة وضع الشفرة لأجهزة ig720&730&740

اولآ يجب وضع الشفره بلأحروف الصغيره .

الوقوف على القناه المراد فتحها اضغط انفو اربع مرات تظهر لك فيمة وضع ااشفره

ولو مظهرتش اضغط منيو 6666

جهاز ترومان 270 أوبشن HD

.. تقف على القناه المشفرة .. ونضغط من الريموت 8282 .. هيظهر قايمة الشفرات .. ندخل التردد

والشفرة .. ثم OK

جهاز اوبن سات 333.

– Menu

– Setting

– Plugin MANAGE

– Type: Patch , Status: On

– وانتا واقف عالقناه المشفره دوس8282حيظهر

صفحة البيس دوس اضافه او تعديل الشفره

– إضغط 8899 لتفعيل الباتش

جهاز سونيك999وبناسات صن بلص.

-منيو.

-اعدادات.

-بيس.ثم اخل الشفره

اجهزة ستار سات 2000هايبر ودالي ستار جولد1111 بلص h4 العادي وتايجر t800وستارسات8800 وهيرشمان8800وكل أجهزة المعالج ali3511+ali3510+ali3606+3601الخطوات كالتالي:

1- اقف على القناة المراد فتحها

2- دوس على F1 بعد كده 333

هتظهرلك خانة الشفرة وقبل كل ده دوسF1+000لتفعيل الباتش.

أجهزة دريك وهيد:

في منها تضغط منيوثم8888او6666 وتختار البيس وتدخل الشفره .

وفي منها تحدث الجهاز من موقع الشركهdrakeplus.comباخر سوفت وتدخل منيو –الاعدادات-ضبط خيارات التشفير

ثم EMU تفعيل وتدخل الشفره

جهاز ترومان9090 :

1 – اضغط على زر ( i ) مرتان بسرعه وانتا واقف عالقناه المراد فتح شفرتها

هتظهرلك قائمة المعلومات

2 – ثم اضغط على الزر ( الاحمر ) فى الريموت

هتظهرلك قائمة معلومات القناة مثل التردد واسم القناة واسم القمر …الخ

3 – اضغط على الزر ( الاحمر ) فى الريموت تانى

هتظهرلك قائمة جديدة هى قائمة تعديل الاكواد

هتقوم بالضعظ على زرار ال بيعلى الصوت حتى توصل الشرطه الصغيرة عند اول صفر في قائمة

key data

بعدها اضف الشفرة البيس

اجهزة فوكس سات:

دوس وانت واقف علي اي قناه 8899

ثم نقوم بالدخول الى قائمة الاعدادات بالضغط على زرار

منيو ثم patch menu تقوم

بالضغط علية وتقوم بالتعديل على الشفرات .

أجهزة كيوماكسHD:

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺸﻔﺮﻩ ﻟﺮﺳﻴﻔﺮﺍﺕ

ﺍﻟﻜﻴﻮﻣﺎﻛﺲ 999HD

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻪ ﺗﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ .

H1G3 / H4 PLUS / H3PLUS / H5 @6/

H2MINI 4+الجوكر القديم1و2

H2MINI / V2 / V2.2 / VHD2 / V3

ﻭﻳﺘﻤﺎﺷﻲ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻊ H4 ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﺑﺲ ﻻﺯﻡ

ﺗﻀﻐﻂ F1 +333او PAGE+

ﻋﺸﺎﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﺎﻳﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺮﺍﺕ

ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﺰﺭ +PAGE ﻭﺍﻧﺖ ﻭﺍﻗﻒ ﻉ ﺍﻟﻘﻨﺎﻩ المشفره

ﻫﺘﻈﻬﺮ مربع ﺍﻟﺸﻔﺮﺍﺕ دخل الشفره من زرار تعديل باللون الموجود في الرسيفر.

اجهزة البرفكس والكامكس وجميع اجهزة معالج نوفاتك العقيم:

دوس وانتا واقف علي قناه مشفره8612

جهاز كيوماكس اتش 2كلاسيك الميني والكبير معالج صن بلص:

دوس منيو ثم قايمة الوسائط ثم اوك ثم ادخل الرقم1506حيظهر كلمة باتش خش ضيف الشفره اللي انتا عاوزها

مع العلم هذه الطريقه تنفع مع اغلب اجهزة المعالج صن بلص المشابه لقوايم هذا الجهاز زي باور ستار مثلا.

اجهزة رويال 100و200 :

دوس 8899 وانتا واقف علي اي قناه وبعدين وانتا واقف عالقناه المراد فتح شفرتها دوس عالزرار اللي تحت الاصفر >>مباشرة من الريموت حيظهر مربع الشفره دخلها ثم اوك.

مع العلم الطريقه تتماشي مع رسيفري اي ماكس808وام تك808او 8899ثم من الاعدادات حتلاقي قايمة البيس ظهرت دخل الشفره.

اجهزة المعالج GX6605زي ستار سات6969 وسكاي لاين 555 وبرفكس 7300+7400H+7500واغلب اجهزة المعالج :

منها ماتضغط علي الزرار الازرق وتدخل الشفره مباشرة ومنها ماتضغط علي الزرار الاخضر ومنها ماتضغط علي الزرار F1لو موجود بالريموت.

اجهزة شركة الكترونيك هاوس زي جهاز Grohy 1000v2 miniو جهاز helyo tech 1000 mini

و جهاز رونى 1000 مينى

و جهاز astra 9000 slim mini

طريقة ادخال شفرتها كالتالي:

1– اضغط 9878 لتفعيل ادخال الشفرات

2– اضغط منيو ثم (key Edit)

3- اختار نظام ال ( Biss )

4- اضغط الزر الاخضر لاضافة الشفره.

جهاز ستار جولد :

star gold SG 750 الوقوف على القناة المشفرة والضغط على الزر الاخضر فى الريموت ستظهر لك نافذة الشفرة على القناة من غير الخروج ضع الشفرة فى المستطيل من غير مفاتيح او تردد او اضافات واضغط OK

اجهزة ديسكفرى 555 اوميجا:

الطريقة اضغط menu +8888

هيظهرلك صفحة الشفرات اخرج منها وبعدين اضغط على زر go to من الريموت ودخل الشفره .

أجهزة ترومان x3 mini hd اوx2او x5

منيو 8686 هتظهر كلمة باتش ثم صفحة الشفرات البيس ودخل الشفره..

جهاز رويال 9000بلص:

دوس منيو+8888او اضغط علي زرار انفو مرتين هتبان الاشاره اضغط علي الزرار الاخضر هتظهر لوحه مفاتيح اكتب الشفره.

اجهزة تك ساتtecsat_x999‬

منيو-ضبط ثم اخر سطر ثم

Xcam okثم. بقعه.ثم Okوالطريقه تنفع لتايجر 999ag.

جهاز truman tm H1 plus

وانت واقف على القناة المشفرة

اضغط على الزرار اللى تحت الأصفر >>

هتظهرلك قايمة الشفرة

اكتب الشفرة

واضغط ok.

التوب بوكس

شفرة بيس

– اضغط MENU ثم 9999

– حتدخل تردد القناة

– حتدخل الكايد للقناة وده تجيبه منين اول حاجة حتقف على القناة وتضغط زر OK من الريموت حتظهرلك قائمة القنوات بعدين اضغط زر INFO من الريموت حتظهرلك قايمة Information فيها معلومات القناة واللى منها الService اللى ظاهر قدامك على القناة .

حتدخل الService للقناة وبعدين تدخل شفرة القناة

بعدين تختار القناة من Select service وتضغط OK وتعمل خروج حتلاقى القناة اشتغلت تمام.

اجهزة سوبرماكس:

اضغط علي كلمة menu من الريموت

ثم اذهب الي قائمة ضبط

ثم اختار منها اخر اختيار . اعداد xcam

ثالثا . نختار اول اختيار . بقعة ثم دخل الشفره.

turman tm 222 hd ترومان :

نقوم بالضغط على الزر الازرق وكتابه الشفرة والضغط على الازرق مرة اخرى للحفظ.

جهاز سمارت سات :

اضغط منيو ثم 8888

معلج النوفاتك اغلبه بدوس منيو+8612 او 8612وانتا واقف علي قناه مشفره والصن بلص

اغلبه دوس منيو+8888او منيو قايمة الوسائط 1506

جهازهيرشمان1100:

نضغط Menu >>>

ثم نختار ..

Others

BISS/ Cam setting

Biss key list

جهاز avatar1000:

اضغط 5566 وانت واقف علي القناه

هتظهر قايمة الشفره بعد كده اكتب الشفره

واضغط ok

جهاز ترومان بريمير ١ بلص:

MENU>> 9999>>> تكتب الشفره>> EXIT

Astra 10300 mini hd gold:جهاز

Page up + 33

جهاز كامكس 999 :

في الريموت زر ازرق مكتوب عليه biss نضغط عليه ستظهر قائمه الشفرات الخاصه ب biss

اغلب الصن بلص دوس8899 لوكتب تفعيل emuدوس الزرار اللي تحت اللون الاصفر مباشرة من الريموت ودخل الشفره او منيو+8888.

معالجgx6605: منيو +6666 هتظهر كلمه باتش انزل على كلمه keyودخل الشفره.

جهاز دولفين مينيhd:منيو+8888

new max 744

اضغط على منيو ثم 8888

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

star net hdجهاز:

منيو ثم Settingثمxcam setup ثم patch

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تارجت تي 907:

منيو ثم Settingثمxcam setup ثم patch

ستار سات6969 hd

قف على قناة مشفره وضغط info+1

JAGUAR-AG 9000 HD

ضغط على منيو ثم 8888

1- ترومان 9090 HD:

اكتب 9339

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

2-ترومان x3 mini hd اوx2او x5

منيو 8686 هتظهر كلمة باتش

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

3-ترومان 270 option

Menu

Setting

Plugin Manage

Type: Patch , Status: On

إضغط Exit للخروج

ثم إضغط 8282 لتعديل الشفرات

4- ستار سات HD

2090 او2080او 2060 او2050 او2070

اقف على قناةوضغط 8888

5-ستار سات 3000

ضغط على منيو ثم 8888

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

6-ستار سات 2000 AEC

اقف على قناة وضغط F1 333

7-ستار سات6969 hd

اقف على قناة وضغط info+1

8-كيوماكس 999 HD

جوكر ( V1)

جوكر ( V2)

اتش 2 مينى 4

كيوماكس 999 الجوكر ( H1 و H2 و H3 وH4 و H5و H6)

اقف على قناة اضغط من الريموت على زرار +PAGE

او فاضغط من الريموت منيو

ثم التركيب

واختار خيار قائمة الكودات

سيظهر أمامك جدول الشفرات بأنواعها

ولاضافة شفرة بيس

غير نظام التشفير من زر الصوت في الريموت يمين أوشمال

حتي تجد نظام البيس

ستجد في اسفل القائمة اختيارات ملونة بكيفيةاضافة او تعديل الشفرات

فاضغط اضافة من الريموت عن طريق الزر الأخضر او الاحمر تقريبا

وادخل شفرةالقناة المرادة

ثم اوك

9-كيوماكس 999 جوكر ( V3 )( V2.2 )

اقف على قناة F1 333

10- فورتك 999 اتش دي

ضغط على منيو ثم 8888

11- sky xpress 2 hd

نضغط menu

نذهب الى الخيار الثانى نظام التليفزيون ونضغط ok

نضغط اربع اصفار 0000 ستلاحظ ظهور علامه حمراء اسفل الشاشه

نضغط على الزر الاحمر من الريموت بعدها فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

[email protected] v2 هيد

ضغط على منيو ثم 8888

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

7-الشيكي بوكس (HD)

تقف علي القناه المراد ادخال الشفره لها

وتضغط من الريموت الزرار الازرق

13- AVATAR 1000 HD MINI

هتقف على القناه وتضغط الزرار اللى تحت الزرار الاصفر

14- star net hd

منيو ثم Settingثمxcam setup ثم patch

15-new max 744

ضغط على منيو ثم 8888

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

16-بانسات 9090

ضغط على منيو ثم 8888

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

17-Target HD 907

منيو ثم Settingثمxcam setup ثم patch

13- للبرفكس7400h +8000h /8000h1 /كامكس 777 /mini8000/7400h

اكتب 8612

18-JAGUAR-AG 9000 HD

ضغط على منيو ثم 8888

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

19-star live plus 1 sks v2

زرارمكتوب عليها biss

20-HELYOSTAR HS-380 HD

اكتب8899

ثم هتقف على القناه وتضغط الزرار اللى تحت الزرار الاصفر

21-STAR TREK 1818 HD

اقف على قناة وضغط صفر

22-STAR TRACK DREAM WORLD HD

اقف على قناة وضغط الاخصر

23-STAR TRACK 7700 HD

منيو ثم 88888

24- HERSHMAN 1000 HD

اقف على قناة F1 333

25-STARSAT SR-9797HD

ضغط علي

F1 111 ثم اختار خاصية twin protocol

ثم اضغط منيو ثم installation ثم PATCH MENU

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

26-STAR SAT SR-9999 HD

اضغط منيو ثم installation ثم PATCH MENU

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

27-TIGER TG-100 PLUS HD

اضغط منيو ثم CHANNEL ثم اقف عليCHANNEL SETUP

ثم اكتب 88888 ثم اقف علي القناة وضغطGOTO

28-TIGER 7110 PLUS HD

اقف علي القناة وضغط INFO ثم 1234

29-STAR TRACK ST-2016HD

اضغط من الريموت كلمة BISS

لو مظهرش حاجه اقف علي القناة وضغط 9878

اضغط علي BISS مرة اخري

30-STARTREK SR-9990

اضغط منيو ثم MULTI MEDIA اكتب (1506) سوف تظهر كلمة PATCH

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

31-SKY LINE HD- 222

اضغط منيو ثم MULTI MEDIA اكتب (1506) سوف تظهر كلمة PATCH

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

32-SUPERMAX 4300 CA HD MIMI

اضغط علي SLOW ثم1111

اضغط منيو ثم installation ثم PATCH MENU

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

33-SUPERMAX SM 3000 HD

اقف علي القناة وضغط الزرار الاحمر

34-GOLD STAR GS-1111 HD

اضغط منيو ثم 88888

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss

35-STARGOLD SG-777 HD

هتقف على القناه وتضغط الزرار اللى تحت الزرار الازرق

فتظهر الصفحه بها قائمه الشفرات اخترت منها قائمه شفرات biss