تابع بث تردد قناة أم بي سي العراق MBC Iraq الجديد 2019 مباشر على نايل سات بتقنية (HD – SD)قناة ام بي...

نتابع تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq التي من المقرر أن اطلقت عبر الفضائيات بشكلها الجديد المتميز، فقناة إم بي سي العراق 2019 ، والتي بدأ بثها الرسمي يوم السابع عشر من فبراير 17-2-2019، حيث تم إطلاق برومو الاعلان عن اطلاقها خلال أيام تردد قناة ام بي سي العراق 2019 نايل سات، وهى واحدة من القنوات المنتظرة من العديد من المشاهدين في الوطن العربي عامة .
قناة ان بي سي العراق وهي واحدة من ضمن قنوات ام بي سي المعروفة والمشهورة على مستوى العالم والتي تخاطب العديد من الفئات والطبقات المختلفة من المجتمع وكذلك منها ما يخاطب العالم العربي ومنها ما يخاطب العالم أجمع ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على تردد الضيف الجديد على قنوات ام بي سي (قناة ام بي سي العراق) وطريقة تشغيلها على جهاز الاستقبال (MBC Iraq TV) تردد قناة mbc العراق – أضبط تردد قناة MBC Iraq على القمر الصناعي نايل سات، تردد mbc العراق الجديد 2019 تردد ام بي سي العراق MBC IRAQ نايلسات عربسات هوت بيرد ” MBC IRAQ” تردد قناة ام بي سي عراق لبث برنامج المواهب عرب قوت تالنت 2019.
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تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq
يعد تردد “قناة MBC العراق، انطلاقة مميزة وفريدة من مجموعة القنوات المتميزة على الإطلاق مجموعة قنوات ام بي سي ومن المتوقع ان تحوز القناة على تأثير واسع وكبير بين المشاهدين حيث أنها يتم الإعلان عنها على مدار اليوم على جميع القنوات المختلفة للمجموعة، ومن خلال هذه الإعلانات يمكن استنتاج أن القناة سوف تكون قناة ترفيهية متنوعة وهي من القنوات التي تجذب الجمهور لها لتخفيف الأعباء عنهم.
وسوف تقوم القناة بعمل العديد من المقابلات والمناقشات مع الفنانين العرب وخاصة العراقيين ويرجع استنتاج هذا من خلال الدعاية التي تتم عن القناة على مجموعة قنوات ام بي سي والتي تعرض بعض المقابلات وبعض أجزاء العمل الداخلية للقناة المتوقع بدء العمل بها قريبًا جدًا حيث أن الافتتاح كان خلال شهر فبراير من العام 2019.
الآن تردد قناة ام بي سي العراق على النايل سات
تبث القناة بجودة أتش دي لذلك وجب التنبيه على أنه يجب أن يكون لدي المستقبل للقناة جهاز استقبال يعمل على جودة الاتش دي لاستقبال القناة بافضل جودة ممكنه على القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك عن طريق التردد:
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|الجودة
|12226
|أفقي 5/6
|27500
|HD عالية
|11938
|عمودي 5/6
|27500
|SD عادية
أما عن طريقة البحث فأنه يتم الدخول على صفحة الاعدادات من جهاز الاستقبال ومن ثم اختيار إضافة قناة، واختيار القمر على نايل سات، ويتم بعد ذلك إضافة التردد ومعامل الترميز وكذلك الاستقطاب في الخانات المعدة لهم، ويتم الضغط على خانة البحث وعند الانتهاء من البحث نجد القناة موجودة باسم MBC Iraq Hd.
العراق ..أهلاً mbc
متى انطلقت قناة ام بى سى العراق 2019
انطلقت القناة الجديدة يوم الأحد القادم 17 فبراير 2019 ببث كامل طوال اليوم ولكن اول ظهور لها الى النور هو يوم الجمعة 15 فبراير، من خلال بث أمسية فنية عراقية في مهرجان شتاء طنطورة المقام السعودية وحيى هذه الأمسية كل من المطرب كاظم الساهر وإلهام المدفعي.
تابع برامج قناة ام بى سى العراق 2019 عبر الانترنت
- يمكن متابع برامج قناة ام بى سى العراق من خلال موقعها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قناة إم بي سي عراق عبر تويتر.
- برامج ام بى سى العراق 2019 عبر موقع القناة على اليوتيوب التي تنطلق إلى النور قناة ام بى سى عراق، لتقدم محتوى متنوع يلبي احتياجات جميع العراقيين، من خلال أروع البرامج والأنشطة المختارة منها:
انطلاق قناة ام بى سى العراق لكل الاسره العراقيه في داخل العراق وخارجه لمتابعة اخبار الوطن ومتابعة السهرات الفنية العراقية ونجوم العراق المشهورين المحبوبين وام بى سى العراقية لن تكن فقط للجماهير العراقية ولكن سوف يتابعها أيضا الكثير حول العالم .