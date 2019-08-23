تردد قناة الشارقة “Sharjah TV sports”الرياضية “صحيح ومُحدث” أغسطس 2019 جميع...

زادت أهمية تردد قناة الشارقة “Sharjah TV sports” الرياضية والتي أصبحت أكثر القنوات الرياضية التي يبحث كل متابع عربي، في دولة الإمارات أو في خارجها، عن جميع ترددات قنوات الشارقة،تردد قناة الشارقة “Sharjah TV sports” الرياضية، على القمر نايل سات – والقمر عرب سات – والقمر الهوت بيرد – وقمر آسيا سات – وقمر هيسباسات، وهي باقة متنوعة من قنوات الرياضية منتشرة في إحداثاتها، ويتم استقبال تردد قناة Sharjah TV sports بشكل سهل ويسير وبجودة عالية في جميع أنحاء العالم، كما تتسم قنوات الشارقة بتنوعها، ولا تقتصر على الرياضة فقط فمنها القنوات الرياضية وكذلك قنوات الدراما التي تعرض المسلسلات والأفلام، يبحث عنها الكثيرين على امتداد الوطن العربي الكبير، وخاصة مشجعي الكرة وعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة أن باقة قنوات الشارقة من أكثر القنوات الناطقة بالعربية مشاهدة ومتابعة وذلك بالمقارانة بالقنوات الرياضية والدرامية، والتي تعرض في الوقت الحالي مباريات الدوري الإماراتي في الموسم الجديد، ومباريات البطولات العربية، وكذلك الأسيوية والأوروبية والدوري الإنجليزي، وهي من أكثر المباريات الأكثر مشاهدة بالعالم العربي، وتبث قنوات الشارقة بتقنية HD اتش دي، الأعلى جودة ووضوح.

تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports

تقون القنوات الرياضية التابعة لتلفزيون الشارقة ببث العديد من البطولات، وهى تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقوم القنانوات بعرض العديد من البطولات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البطولات التالية:

الدوري الإماراتي البطولة العربية للأندية. البطولة الأسيوية بعض البطولات الأوروبية في شتى أنواع الرياضات. بعض البطولات العربية التي تقام على ملاعب دولة الإمارات. برامج رياضية عديدة مثل برنامج مرمى الصحافة، وبرنامج تحدي الصالات.

برامج قناة الشارقة الرياضية الفضائية

برنامج ملاعبنا

برنامج تايم اوت

برنامج انستا سبورت.

برنامج ميركاتو.

برنامج إرادة.

برنامج الصحافة اليوم.

برنامج ملاعب الناشئة

تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية

القمر التردد الترميز معامل التصحيح النايل سات 11012 27500 5/6 عمودي النايل سات 11977 27500 5/6 عمودي النايل سات 11800 27500 3/4 أفقي

تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية المجانية Sharjah TV عبر كافة الأقمار الصناعية

نعرض عليكم من خلال هذا التقرير الشامل والجامع جميع ترددات قنوات الشارقة الفضائية، عبر العديد من الأقمار الصناعية، نايل سات – عرب سات – هوت بيرد وما إلى ذلك، وهذا ما يزيد من متابعي على الصفحات والمواقع الرسمية التالية لقناة الشارقة

Advertisements

تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports

Symbol Rate (الترميز) FEC التصحيح Polarity (الاستقطاب) Orbital Postion (الموقع المداري) Frequency (التردد) Satelite

(القمر الصناعي) 27500 3/4 Vertical عمودي E 26° °شرق 26 11862 Arabsat (Bader 6) (عرب سات ( بدر 6 27500 5/6 Vertical عمودي W 7° °غرب 7 11012 Nilesat 105

نايل سات 105 27500 3/4 Horizontal أفقي E 13° °شرق 13 11747 Hotbird 13 / Europe

هوت بيرد 13 / أوروبا 27500 3/4 Vertical عمودي E 100.5° °شرق 100.5 3820 Asiasat 5 / Australia

آسيا سات 5 / أستراليا 27500 7/8 Left يسار E 20° °شرق 20 3934 Arabsat 5C / Africa

عرب سات 5ج / أفريقيا 22000 3/4 Vertical عمودي W 97° °غرب 97 12146 Galaxy 19 / N.America

جالكسي 19 /أمريكا الشمالية 27500 3/4 Horizontal أفقي W 30° °غرب 30 12132 Hispasat 1 C / S.America

هيسباسات 1 ج / أمريكا الجنوبية Symbol Rate (الترميز) FEC (معدل التصحيح) Polarity (الاستقطاب) Orbital Postion (الموقع المداري) Frequency (التردد) Satelite اسم (القمر الصناعي) 27500 5/6 Vertical عمودي W 7° °غرب 7 11977 Nilesat 101 النايل سات 101 Symbol Rate (الترميز) FEC (معدل التصحيح) Polarity (الاستقطاب) Orbital Postion (الموقع المداري) Frequency (التردد) Satelite (القمر الصناعي) 27500 3/4 Vertical عمودي E 26° °شرق 26 11862 Arabsat (Bader 6) عرب سات ( بدر 6 ) المنطقة Frequency (التردد) الإمارات الشمالية و المنطقة الوسطى 95.00 MHz 94.4 MHz العين و دبا الحصن وادي الحلو 107.6 MHz المنطقة الشرقية و الفجيرة و كلباء 107.7 MHz أبوظبي 96.3 MHz المنطقة Frequency (التردد) Shrajah الشارقة 102.7 MHz

تردد قنوات الشارقة الرياضية على نايل سات

القمر الصناعي التردد الحالي

الترميز التصحيح النايل سات 11012عمودي 27500 5/6 النايل سات 11977عمودي 27500 5/6 النايل سات 11800أفقي 27500 3/4

قد يهمك أيضا معرفة: