استقبل أحدث تردد قناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات…Kuwait Sport وأهم...

أحدث تردد قناة الكويت الرياضية تعد قناة الكويت الرياضية إحدى القنوات التابعة لوزارة الإعلام الكويتي، بمعنى أدق القناة الرسمية لتليفزيون الكويتي، لذلك فهي مهتمة دائماً؛ بنقل المباريات الكويتية، كما تقوم بنقل كل الأحداث والإنجازات الرياضية التي تقوم بها دولة الكويت.

تردد قناة الكويت الرياضية

كما تحرص قناة الكويت الرياضية على عرض كل جديد في عالم الرياضية والرياضيين من خلال البرامج الرياضية الشيقة، بالإضافة إلى أخذها لحقوق البث للدوري الكويتي لكرة القدم، والدوري الكويتي لكرة اليد، وأخيراً الدوري الكويت لكرة السلة

كما يتسنى لها بث نهائي كأس السلطان قابوس، ونهائي الدوري العماني لكرة اليد، والعديد من المباريات الحصرية، التي لن تشاهدها إلا في قناة الكويت الرياضية 1، وقناة الكويت بلس، من خلال جودة صوت وصورة بتقنية HD.

عزيزي المشاهد الكريم؛ يمكنك ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك، على البيانات الآتية؛ لتحصل على ترددات قناة الكويت الرياضية 1، وبلس.

أحدث ترددات قناة الكويت سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز القطب معامل التصحيح 11354 27500 عمودي ( v) 4/3

تردد … قناة الكويت الرياضية عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح 12523 27500 أفقي ( H) 4/3

ترددات قناة الكويت الرياضية بلس عبر الأقمار الصناعية نايل وعرب سات

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 7 درجة غرباً 11504 27500 رأسي 3/2 عرب سات شرقاً 12523 27500 أفقي. 4/3 بدر 6 26 درجة شرقاً. Advertisements 11823 27500 رأسي. 4/3

أحدث تغطيات قناة الكويت الحصرية

تهتم قناة الكويت الرياضية 1 وبلس على عرض الدوري الكويتي لكرة اليد، في دورته ال52، والذي سيشارك فيه 15 نادياً، حيث المقرر عقده في مقر الاتحاد الكويتي لكرة اليد، بإحدى الصالات، وهي صالة الشهيد فهد الأحمد.

أهم البرامج التي تعرضها قناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

البرنامج اسم المقدم ريفرش سبعان السبعان كويت سبورت عبدالله حسين بودي بلدينج مشعل معرفي أكشن وليد وليد علي بين شوطين ماهر العنزي. ماهر كرم. محمد المداح. شباب قول وفعل د. فايز السهيل. بدر درويش. علياء جوهر.

مستمرين معكم عبر التحديثات لإضافة أحدث الترددات لقناة الكويت الرياضية، فتابعونا.