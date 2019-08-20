Frequency تردد قنوات الأطفال الجديد والكرتون وأفلام الانومي الفضائية على النايلسات 2019

أخبار تردد قنوات الأطفال، حيث ننقل لكم تردد القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية المختلفة، وبالرغم من تعدد القنوات على اختلاف مجالاتها الاجتماعية والسياسية والإقتصادية والاخبارية وقنوات الطبخ، إلا أن المجال الوحيد والذي تزداد عليه عمليات البحث، هو تردد قنوات الأطفال والكرتون، فتابعونا من خلال السطور التالية للتعرف على أحدث تردد لقنوات الأطفال الجديد.
ونتابع معكم باقة من أجل ترددات قنوات الأطفال، والتي تسهم بشكل فعال في تنمية العقل والوجدان لدى الطفل في مختلف أنحاء العالم، ليس فقط في العالم العربي بل والغربي أيضا.
تردد قنوات الأطفال 2019
تردد قنوات الأطفال تمثل الشاغل الرئيسي في كافة المنازل في وقتنا هذا، حيث لا يخلو أي منزل من وجود الأطفال به، وبالتالي يتم البحث عن قنوات الأطفال التي تشكل المتعة التامة للطفل، والتي تجذب انتباه الأطفال بصورة تجعله فاقد للتركيز في أي شيئ آخر، نظرا للأصوات النقية والصور الملونة الجذابة.
تردد قناة بيمورانج الشرق الأوسط
القمر الصناعي
التردد
معامل الاستقطاب
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
نايلسات
12073
H
27500
3/ 2
تردد قناة ام بي سي ثري 2019
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
معامل الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأ
نايلسات
11938
27500
v
4/ 3
عرب سات
12284
27500
v
6/ 5
عربسات
12399
27500
v
4/ 3
تردد قناة طيور بيبي Channel Toyor Baby 2019
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
معامل الاستقطاب
نايلسات
11391
27500
6/ 5
V
تردد قناة السندباد Al Sindbad TV
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
معامل الاستقطاب
نايلسات
11033
27500
6/ 5
V
تردد قناة زاروك تي في Zarok TV
القمر الصناعي
التردد
معامل تصحيح الخطأ
معدل الترميز
الاستقطاب
نايلسات
10727
6/ 5
27500
H
تردد قناة صلة Selaa TV
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
نايلسات
11334
27500
6/ 5
H
تردد قناة نمنم NMNM
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأ
نايلسات
10727
27500
H
6/ 5
تردد قناة كرتون نتوورك بالعربية Cartoon Network Arabic