تحديث تردد قناة بي أوت كيو الرياضية beoutQ SPORT الناقلة لنهائي كأس الامم الأفريقية 2019

نتابع من خلال عرب نيوز أقوى تردد لقناة رياضية على النايلسات، تردد قناة بي أوت كيو beoutQ التردد الجديد على كافة الأقمار الصناعية، من أجل متابعة المباريات الدولية والمحلية، حيث تحثى تردد القنوات الرياضية على إهتمام بالغ من قبل محبي الكرة الرياضية، وخاصة في تلك الأيام مع استضافة مصر لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، فالكل يرغب في متابعة مباريات الأندية الأفريقية بالإضافة إلى الدوريات العالمية الأخرى، وبالتالي يرغبون في ضبط إشارة تردد بي أوت كيو 2019 تحديث يوليو

.وقد انطلقت مباريات كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو الماضي، وتقام اليوم الجمعة 19 يولية، المباراة النهائية الختامية في كأس الأـمم الأفريقية والتي تجمع فريقي الجزائر والسنغال.

قناة بي أوت كيو الرياضية

تعد قناة بي أوت كيو من القنوات الرياضية الهامة، التي يتم بثها على القمر الصناعي نايلسات، تعمل قناة بي اوت كيو على كافة الأجهزة المعنية باستقبال القناة، وتقوم القناة بنقل المباريات المحلية والعالمية، في الدوريات العربية والأوروبية، ومن أجل التقاط قناة بي اوت كيو لابد من احضار جهاز الاستقبال الخاص بها، وسداد قيمة اشتراك الإنترنت.

تردد قناة بي أوت كيو الرياضية

تردد قناة بي أوت كيو 2019 على النايلسات

اسم القمر معدل الترميز التردد الاستقطاب معامل التصحيح نايلسات 27500 12344 عمودي 6/ 5 نايلسات 27500 12034 أفقي 6/ 5 عربسات 27500 12207 أفقي 6/ 5 عربسات 27500 11919 عمودي 6/ 5 عربسات 27500 12380 عمودي 6/ 5

كيفية تهيئة أجهزة الإستقبال لقناة بي أوت كيو