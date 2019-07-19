“الآن” تردد قناة بي اوت كيو الرياضية ” beoutq sport” الناقلة لمباراة الجزائر...

تردد قناة بي اوت كيو الرياضية ؛ من القنوات الهامة التي بدأ البحث عنها في الساعات الثلية الحالية، من أجل العمل على ضبط ترددها بشكل صحيح من أجل متابعة نهائي بطولة أمم أفريقيا بين المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، في المواجهة النارية التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى المنتخب الجزائري إلى استغلال عامل الجمهور العربي والمصري الذي سوف يساند محاربي الصحراء، من أجل حسم البطولة الغائبة عن صفوف الخضر لأكثر من 29 عاماً، حيث لم يحقق المنتخب الجزائري البطولة سوي مرة واحدة وكانت على أرضه.

بينما يدخل المنتخب السنغالي بقيادة اللاعب الدولي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بحثاً عن معانقة الذهب لأول مرة مع منتخب بلاده، بعدما حقق دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول الإنجليزي.

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تردد قناة بي اوت كيو الرياضية على عرب سات

وتعد قناة بي أوت كيو الرياضية، أحد القنوات الرياضية المجانية التي نقلت البطولة بشكل مجاني لكافة عشاق الكرة حول العالم، واعلنت عن نقل المباراة النهائية، كما يمكن استقبال ترددها عبر التردد التالي:-

التردد الاستقطاب معدل التصحيح معامل الترميز التشفير 12207 7 5/6 27500 blss

تردد قناة بي أوت كيو beoutq sport الرياضية على نايل سات

كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، من خلال الترددات التالية: