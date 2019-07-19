خطوات تشغيل تردد قناة الجزائر الارضية programme national على النايل سات الناقلة لنهائي امم افريقيا...

بالخطوات نتعرف معكم على طرق تشغيل وفتح قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، حيث تبث القناة عبر تردد مُشفر بنظام البيس، وهو نظام تشفير بدائي إلى حد كبير يسهل التعامل معه عن طريق الرسيفرات التي تدعم الشيرنج عن طريق كابل التوصيل بكابل الإنترنت، حتى أن بعض الرسيفرات الحديثة باتت تتعامل مع هذا النوع من القنوات كأنها قنوات مفتوحة، وتقوم بفتحها تلقائياً دون تدخل منك، واليوم ستنقل قناة الجزائرية الأرضية مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم افريقيا مباشرة ومجاناً.

تردد الجزائرية الارضية

تظهر قناة الجزائر الرياضية على النايل سات تحت مسمى programme national وذلك عند البحث عنها على التردد 11680 أفقي مع معدل ترميز 27500، وتظهر قناة الجزائرية الرياضية بجانبها علامة التشفير، ويمكن إضافة شفرة البيس الخاصة بالقناة على حسب نوع الرسيفر المملوك لديكم سواء من الإعدادات أو أختصارات الريموت كنترول.

تشغيل قناة الجزائرية الارضية بدون تشفير

أغلب سيرفرات الشيرنج الداعمة للرسيفرات الحديثة تقوم بتشغيل قناة الجزائرية الأرضية دون تدخل شخصي منك، ولكن هناك رسيفرات أخرى لا تدعم التشغيل التلقائي, وتحتاج لتدخلك بشكل يدوي بإضافتها مثل أجهزة ترومان وكيوماكس القديمة، أما رسيفرات تايجر وستار سات الحديثة تدعم التشغيل التلقائي.