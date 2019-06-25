“تردد قناة تايم سبورت”  Time sport الأرضي 2019 متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية

تردد قناة تايم سبورت 2019، في تلك الفترة تزايد البحث عن تردد قناة تايم سبورت Time sport الأرضية لمتابعة ومشاهدة كافة المباريات التابعة لـ كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر بالشهر الحالي وحتى يوم 19 يوليو القادم، ومن خلال موقعنا سوف نعرض عليكم أحدث تردد القناة الأرضية تايم سبورت.

تردد قناة تايم سبورت Time sport

يمكنكم من الآن ضبط تردد القناة تايم سبورت الأرضي على الحيز UHF 32، ومن أهم الشروط لاستقبال القناة بأن شاشة التلفاز تدعم خاصية استقبال قنوات المحلية الأرضية، كما من أهم الشروط أيضًا بأن الشاشة تدعم التردد الديجتال لاستقبال القناة HD.

تردد قناة تايم سبورت على التردد الأرضي: UHF 32

تردد قناة تايم سبورت على التردد الفضائي: 11449 أفقي

القناة استقبال القناة التردد قناة تايم سبورت Time sport تايم سبورت على التردد الأرضي UHF 32 قناة تايم سبورت Time sport تايم سبورت على التردد الفضائي 11449 أفقي

ملحوظة: قد تم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية الأرضية بحيث يكون سهل الوصول إليها عبر البحث التلقائي من خلال الإريال الهوائي العادي.