تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019 على نايل سات وعرب سات لأشهر أفلام الكرتون وبرامج الأطفال

قناة كرتون نتورك بالعربية أحد أفضل قنوات الأطفال في الشرق الأوسط حاليا، قناة كرتون نتورك هي قناة موجهة للأطفال في سن صغيره حيث تعرض القناة أفلام الكرتون والبرامج الترفيهية للأطفال كما تعرض أيضا عدد من البرامج التعليمية الموجهة للطفل العربي، هذه المواد الإعلامية المميزة للقناة جعل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية أحد أبرز وأهم ترددات قنوات الأطفال في الشرق الأوسط، فالأفلام الكرتونية تمتلك شعبية جارفة بين الأطفال في الوطن العربي هذا الأمر هوا الذي دفع العديد والعديد من الشركات العالمية لإطلاق عدد من قنوات الأطفال في الشرق الأوسط مثل قناة سبيس تون وقناة ميكي وغيرها من القنوات.

فيما يلي سنتولى عرض وبيان تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على نايل سات وعرب سات 2019، كما سنوضح لكل مشاهدينا أهم البرامج وأفلام الكرتون التي تقدم عليها، مع عرض لتطور القناة ونشأتها في الشرق الأوسط.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

يمكن لكم متابعي موقع عرب نيوز الاستمتاع بأحدث أفلام الكرتون والبرامج الترفيهية للأطفال عن طريق استقبال تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على نايل سات وعرب سات كما سنعرضه في الجدول التالي.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Advertisements القمر تردد القناة القطبية معدل الترميز نايل سات 12226 (H) أفقي 27500 عرب سات 11747 (H) أفقي 27500 نايل سات 12228(h) أفقي 27500

قناة كرتون نتورك بالعربية

تم إطلاق تردد قناة كرتون نتورك بالعربية للمرة الأولى في عام 2010 من مدينة الإعلام بدبي،تعود ملكية القناة لشركة تايم وارنر العالمية، وقد تم إطلاق قناة كرتون نتورك بالعربية في الشرق الأوسط بمناسبة افتتاح مكتب الشركة في مدينة دبي، وبعد ظهور قناة كرتون نتورك في الوطن العربية تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة جدا لتقديمها مجموعة من أشهر وأقوى أفلام الكرتون العالمية، هذا الأمر الذي جعل من تردد قناة كرتون نتورك منافسا شرسا على الساحة الإعلامية العربية للعديد من قنوات الأطفال الشهيرة، تقدم برامجها يوميا على مدار 24 ساعة بدون توقف طوال أيام الأسبوع.

برامج قناة كرتون نتورك

كما ذكرنا فأن قناة كرتون نتورك تتميز بعرضها مجموعة من أقوى وأشهر أفلام الكرتون العالمية، ومن أهم البرامج والأفلام التي عرضت عبر تردد قناة كرتون نتورك على نايل سات منذ أن انطلق تشاودر وتوم وجيري وترانسفورمرز و تنانين فرسان قرية بيرك وجينيرايتور ريكس وحياة جونيبر لي وخروف في المدينة وريداكاي: تحدي الكايرو وساموراي جاكو عائلة ساترديز بالإضافة لعدد من البرامج العربية الشهيرة، ولا شك في أن هذا التواجد القوي لتلك الأفلام العالمية كان له تأثر بالغ في وضع تردد قناة كرتون نتورك بالعربية في موضع منافسة شرسة مع العديد من القنوات العاملة في الشرق الأوسط.

جدول مواعيد أفلام قناة كرتون نتورك

· OK K.O.! Let’s Be Heroes · 10:50 صباحًا · The Happos Family · 11:10 صباحًا · الملك ليث · 11:20 صباحًا · منصور 2 · 11:45 صباحًا · Adventure Time with Finn & Jake · 12:05 مساءً · We Bare Bears · 12:30 مساءً · The Amazing World of Gumball · 12:50 مساءً · Clarence · 01:15 مساءً · الملك ليث · 01:35 مساءً · The Tom And Jerry · 02:00 مساءً · OK K.O.! Let’s Be Heroes · 02:25 مساءً · Bakugan battle brawlers · 02:50 مساءً · Unikitty! · 03:15 مساءً · Teen Titans Go! · 03:40 مساءً · The Amazing World of Gumball · 04:05 مساءً · Adventure Time with Finn & Jake · 04:30 مساءً · الملك ليث · 05:20 مساءً · OK K.O.! Let’s Be Heroes · 05:45 مساءً · Bakugan battle brawlers · 06:10 مساءً · Ninjago: Masters of Spinjitzu · 06:30 مساءً · The Amazing World of Gumball · 06:55 مساءً · Clarence · 07:15 مساءً · OK K.O.! Let’s Be Heroes · 07:40 مساءً · Bakugan battle brawlers · 08:00 مساءً · We Bare Bears · 08:25 مساءً · Angelo rules · 08:45 مساءً · The Powerpuff Girls · 09:10 مساءً · Ben 10 · 09:30 مساءً · OK K.O.! Let’s Be Heroes · 09:55 مساءً · Bakugan battle brawlers · 10:15 مساءً · عرض لوني تونز · 10:40 مساءً

في الأخير نذكركم بتقديمنا تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على جميع الأقمار الصناعية في مصر والوطن العربي، مع المرور سريعا بأهم برامج وأفلام القناة.