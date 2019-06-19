تردد قناة تايم سبورت | تردد قناة تايم سبورت 2019 – اضبط تردد TIME SPORT الفضائي والارضي...

نعرض لكم متابعينا الكرام تردد قناة تايم سبورت حيث نتعرف معكم على تردد قناة تايم سبورت الارضي عبر الأقمار الصناعية وهي القناة المنوطة بنقل كافة مباريات أمم أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية والمقرر انطلاقها خلال الأيام القادمة.

قناة تايم سبورت هي القناة التي تقرر نقل فعاليات البطولة الإفريقية عبر شاشتها في نسختها 32 إذ تضم 24 منتخب للمرة الأولى وتقوم مصر باستضافتها في 21 يوليو وحتى 19 يوليو القادم.

تردد قناة تايم سبورت

يترقب العديد من عشاق الكرة الموعد الذي تنطلق فيه فعاليات البطولة الأفريقية للاستمتاع بمشاهدة المباريات وعلى هذا تزداد عمليات البحث الخاصة عن تردد قناة تايم سبورت وتردد قناة تايم سبورت الارضي عبر الأقمار الصناعية في محاولة لاستقبال إشارة القناة للتمكن من مشاهدة المباريات في موعدها وبشكل مباشر.

تردد تايم سبورت

نحاول معكم متابعينا خلال تقريرنا بين أيديكم التعرف على تردد تايم سبورت الفضائية المنوطة بنقل مباريات البطولة الأفريقية عبر شاشتها خلال الأيام المقبلة، حيث نساعدكم في ضبط التردد مع توضيح الخطوات اللازمة لضبط التردد واستقبال القناة.

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تردد قناة تايم سبورت الارضي

تردد قناة تايم سبورت الأرضي هو ما يبحث عنه الكثيرون في هذه الأيام استعدادا لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر لذا نعرض عليكم تردد قناة تايم سبورت لاستقبال القناة دون تشفير أو اشتراك.

تضم قناة تايم سبورت باقة متنوعة من المحللين والمراسلين منهم (الكابتن أحمد شوبير وتامر صقر وسيف زاهر) بالإضافة لباقة متنوعة من المعلقين منهم (حاتم بطيشة وأيمن الكاشف وعصام عبده وطارق الأدور) بالإضافة للعديد من النجوم الأخرى.

توفر تايم سبورت الأرضية فرصة مشاهدة المباريات عبرها من خلال الخطوات التالية:

يجب الحصول على الإريال أو جهاز استقبال صغير خارجي أو داخلي

إلغاء توصيلة الريسيفر وتوصيل الإريال بالتليفزيون.

يتم ضبط إعدادات التلفزيون لاستقبال اللإشارة وبث القناة

يتم البحث عن القنوات الأرضية من خلال زر البحث اليدوي أو الأتوماتيك.

يتم البحث عن قناة تايم سبورت وعند ظهور القناة يتم عمل حفظ للقناة

تردد TIME SPORT

تردد قناة تايم سبورت الفضائي عبر النايل سات هو 11449 بمعدل ترميز 27500

تردد قناة تايم سبورت الأرضي UHF 32