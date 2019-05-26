تردد قناة time sport المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات| القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة...

تردد قناة time sport المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، حيث تما الإعلان أنه تردد قناة تايم سبورت من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي مجانا، وذلك في مباراة العودة من موعد مباراة نهائي كاس الكونفدرالبة الإفريقية 2019، والتي ستجمع الفريقين الأحد، على أرضية ستاذ برج العرب بمصر، مما يزيد البحث عن كلمات مثل تردد قناة time sport الحالي، احدث معلومات تردد قناة تايم سبورت، بعد الإعلان انه تردد قناة time sport سيكون كذلك من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كاس إفريقيا 2019 بمصر.

مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة time sport

بداية مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، على تردد قناة time sport المفتوحة على النايل سات، سيكون ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش ولندن، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت تونس والجزائر، وفي الساعة العاشرة من ليلة الأحد، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

كانت نتيجة مباراة الزمالك وبركان في مباراة الذهاب من نهائي كاس الكاف، انتهت بفوز بركان المغربي بنتيجة هدف دون رد، مما يجعل موعد مباراة الإياب يوم الأحد، يدخلها فريق نهضة بركان المغربي، وهو الاقرب من التتويج بلقب كاس الكاف نسبيا، بعد الفوز في مباراة الذهاب، وفي المقابل على الزمالك تحقيق نتيجة الفوز في مباراة العودة الأحد، بفارق هدفين من اجل التويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

تجدون هنا المزيد من:تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وبركان مباشر اليوم.

تردد قناة time sport المفتوحة على النايل سات

في هذه الفقرة سنترككم مع معومات تردد قناة تايم سبورت الرياضية المفتوحة الجديدة، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة اليوم.

Advertisements

القناة time sport القمر الصناعي النايل سات التردد 11449 معلومات البث الأرضي UHF 32 معدل ترميز القناة 27500

تجحدون هنا:

موعد ليلة القدر 2019/1440.

موعد عيد الفطر.