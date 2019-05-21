اضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة Atv على القمر الصناعي نايل سات 2019

تردد قناة Atv ، نقدم لكم تردد قناة أي تي في atv الكويتية الجديد “قناة العدالة سابقًا”، وهي من أهم القنوات على شاشة التليفزيون الكويتي التي استطاعت أن تحوز على نسب مشاهدة مرتفعة لما تقدمه من البرامج المميزة المختلفة منها الحوارية والترفيهية والرياضية وكذلك حرص القائمين على القناة على إذاعة عدد كبير من المسلسلات التي يبحث عنها عدد كبير من مشاهدي التليفزيون في مختلف أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة Atv العدالة

يبحث الكثير عن تردد قناة أي تي في atv الكويتية، وهي إحدى القنوات الخاصة في دولة الخليج يمتلكها رجل الأعمال الكويتي منصور حيدر الذي تمكن أن يحدث نقلة نوعية في القنوات الفضائية الكويتية حيث اهتم بتقديم عدد كبير من البرامج الحوارية التي اختلفت في مضمونها عن القنوات الفضائية الأخرى التي تخصصت في نفس المجال مما جعلها تتفوق عليها وتتصدر محركات البحث وكذلك عمل على زيادة عدد متابعي القناة وزيادة عدد المشاهدات، ولمشاهدة القناة بصورة صحيحة يجب ضبط أجهزة الاستقبال على هذه الترددات:

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11555 نايل سات رأسي 27500 ¾

قناة atv أي تي في الكويتية “العدالة سابقاً”

تميزت قناة أي تي في ATV بنقل وتغطية شاملة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي عبر برنامج مجلس 2016 واستمر عرض البرنامج طوال فترة الانتخابات وقتها مما ساعد على أن تصبح واحدة من أهم القنوات الخليجية التي تمكنت من الانتشار وتحقيق نسب مشاهدة عالية، ويتولى منصب المدير التنفيذي للقناة الإعلامي احمد الفضلي ، أما المدير العام هو الإعلامي حسن الأنصاري .