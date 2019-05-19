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استقبل “مباشر” تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu dhabi sport مايو 2019 على جميع الأقمار...

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أصبح تردد قناة أبو ظبي أحد أشهر ترددات القنوات الرياضية فى الفترة الأخيرة، فهذه القناة الإماراتية الرياضية استطاعت أن تجد مكانها وسط قنوات رياضية شهيرة فى الخليج والوطن العربي، ومن أشهر البطولات التى تبثها القناة هي بطولة الدوري الإماراتي وكأس أمير الدولة.

هذا بالإضافة إلى متابعتها لأهم أخبار الدوري الألماني والإسباني والإيطالي والإنجليزي، ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “عرب نيوز” لنوضح لكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية، فتابعونا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام بالتكنولوجيا فى جميع المجالات، وقد طال هذا الإهتمام المجال الرياضى حتى أصبحنا نشاهد القنوات الرياضية بأعلى جودة في الصوت والصورة بالإضافة إلى جودة المحتوى الذى تقدمه، وهذا ما تفعله قنوات أبو ظبي الرياضية والذى جعلها على قمة القنوات الرياضية الشهيرة، ونوضح لكم الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر الجدول التالي:

القمر القناة التردد معامل الترميز الإتجاه
نايل سات قناة أبو ظبي الرياضية 12226 27500- 5/6 أفقي
نايل سات قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة 12226 27500- 3/4 أفقي
نايل سات قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة 12467 27500- 2/3 أفقي
نايل سات أبو ظبي الرياضية 1و2و3 11804 27500- 5/6 أفقي
نايل سات قناة أبو ظبي الرياضية 5 12092 27500- 5/6 عمودي
نايل سات أبوظبي الرياضية HD 7 12092 27500- 5/6 عمودي
نايل سات أبوظبي الرياضية HD 5 12092 27500- 5/6 عمودي
نايل سات  قناة أبوظبي الرياضية 3 HD 12092 27500- 5/6 عمودي
TürkmenÄlem قناة أبو ظبي الرياضية HD1 11804 27500 أفقي
TürkmenÄlem قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 12456 27500 عمودي

 

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