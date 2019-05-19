استقبل “مباشر” تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport مايو 2019 على جميع الأقمار...

انطلق تردد قناة الكويت الرياضية من داخل دولة الكويت ليكون أحد أشهر ترددات القنوات الرياضية في دول الخليج العربي، وقد زادت شهرة وشعبية القناة حتى ذاع صيتها خارج حدود الكويت والدول الخليجية لتصل إلى باقى الدول العربية ودول الشرق الأوسط.

ونحن فى “عرب نيوز” نهتم بالشأن الرياضي الخليجي والعربي، ولذلك نوضح لكم خلال هذا المقال تردد قناة الكويت الرياضية، فتابعونا.

تردد قناة الكويت الرياضية

تبث قناة الكويت الرياضية لجمهورها الخليجي والعربي مباريات الدوري الكويتي بجانب أبرز المباريات الخليجية، بالإضافة إلى أنها تنقل أهم أخبار ومباريات الدوريات الأوروبية الشهيرة، ولم يقتصر اهتمام القناة بكرة القدم فقط إنما تهتم أيضاً بالرياضات الأخرى مثل كرة السلة واليد بجانب الرياضات الفردية مثل الفروسية، والآن جاء وقتنا لنُبين لكم تردد قناة الكويت الرياضية على جميع الأقمار الصناعية كالتالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11823 27500 عمودي نايل سات 11678 27500- 3/4 عمودي عرب سات “بدر 4” 12523 27500- 3/4 أفقي هيسبا سات 12052 27500- 3/4 أفقي جالاكسي 19 12028 27500- 3/4 أفقي يوتل سات 11055 27500- 3/4 عمودي

تردد قناة الكويت الرياضية بلس