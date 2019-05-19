“الآن” أحدث تردد قناة سينما على القمر الصناعي النايل سات مباشرة 2019

الآن أحدث تردد قناة سينما 2019 والتي تعد واحدة من أشهر قنوات الفضائية المختصة بعرض وتقديم باقة من أفضل الأفلام السينمائية التي تأتى على قدر كبير من التنوع والاختلاف، فعلى الرغم من وجود العديد من قنوات الأفلام والمنوعات التي تقدم محتوى مشابها للمحتوى الذي تقدمه هذه القناة، إلا أنها استطاعت إثبات تفوق وجدارة منقطع النظير خلال فترة زمنية قصيرة من خلال إذاعة العديد من الأفلام المختلفة القديمة والحديثة التي حازت على مجموع كبير من الجوائز.

تردد أفلام قناة سينما على النايل سات 2019

وتسعى قناة سينما جاهدة إلى البحث عن كل ما هو جديد لإرضاء أذواق الجماهير المختلفة بما يتناسب مع رغباتهم واحتياجاتهم، وتتنوع الأفلام التي تقدمها القناة ما بين الحديثة والقديمة والتي كانت السبب في استحواذها على النصيب الأكبر من المشاهدة مقارنة بغيرها من القنوات الأخرى المنافسة والتي ظهرت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإعلامية، والتي تهتم بعرض العديد من الأفلام العربية المميزة لدى الجمهور العربي.

وتضم القناة مكتبة ضخمة من أروع الأفلام بأنواعها المختلفة سواء الرومانسية أو الكوميدية أو الأكشن أو غيرها من التصنيفات الأخرى المحببة لدى الكثيرين، كما تقوم القناة أيضا بعرض وتقديم العديد من الأغاني القديمة والتي تسعى من خلالها لإحياء الطرب العربي الأصيل، كما تضم القناة باقة من ألمع النجوم والوجوه الإعلامية ومقدمي البرامج فضلا عن القائمين على إدارتها، وتعتمد على استخدام أحدث التقنيات المتطورة.

إلى جانب قيام القناة بإذاعة العديد من الأفلام العربية القديمة والحديثة وقد قامت في مقدمتها فيلم الخبر المر وفيلم عرق البلح وفيلم الناصر صلاح الدين وفيلم بلا رحمة وغيرها من الأفلام الأخرى الرائعة، كما قدمت أيضا مجموعة من الأفلام الحديثة والتي منها فيلم رامي الاعتصامي وفيلم مراتي وزوجتي وفيلم شعبان الفارس وفيلم نور عيني وغيرها من الأفلام الأخرى التي انفردت بها.

Advertisements

وقدمت القناة مجموعة من أشهر الأغاني القديمة والتي منها أغنية ما خطرتش على بالك، وأغنية وحياتك يا حبيبي وغيرها من الأغاني الأخرى، وهناك الكثير من البرامج والحفلات الغنائية التي قامت بعرضها، وإليكم التردد الخاص بها.

تردد قناة سينما على النايل سات 2019

تابعوا قناة سينما على الترددات التالية من خلال القمر الصناعي نايل سات اضبط جهاز الاستقبال من خلال الترددات التالية:

التردد: 11137

استقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ 3/4

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وسنوافيكم بالتحديث المستمر لتردد قناة سينما.