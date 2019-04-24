تردد قناة اون سبورت on sport الناقلة لمباراة الاهلي والمصري في الدوري المصري

قناة أون سبورت الرياضية، واحدة من القنوات الرياضية الهامة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي بالكامل، حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين من أجل متابعة مباريات الدوري المصري والكأس بشكل متواصل، كما إنها تعمل على إذاعة مباريات الدوري والكرة المصرية بالكامل بجودة عالية مع تغطية مميزة للمباريات قبل وعقب انتهاءها.

وتنقل قناة أون سبورت الرياضية، الدوري المصري الممتاز والدوري اليوناني وكأس مصر، كما حصلت على حقوق مباريات المنتخب المصري الودية،كما تمتلك القناة نخبة كبيرة من نجوم الإعلام الرياضي في مصر والوطن العربي، ومن ضمن الإعلاميين أحمد شوبير، وسيف زاهر وغيرهم، كما تقدم استديو تحليلي للمباريات بحضور نخبة من نجوم الكرة في الفترة الماضية.

ويتابع الكثير من المصريين في الفترة الأخيرة قناة أون سبورت بشكل مكثف، من أجل متابعة مباريات الدوري المصري، بعدما اشتعلت المنافسة في البطولة بشكل كبير للغاية، حيث اشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على حصد لقب الدوري في الموسم الحالي.

تردد قناة أون سبورت على نايل سات

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 h 27500 6/ 5 التردد hd 10853 h 27500 6/ 5 التردد sd

حيث يمكنكم استقبال تردد قناة اون سبورت على الريسيفر الخاص بكم، من أجل متابعة مباريات الدوري المصري والمباريات المقبلة للمنتخب المصري بشكل فوري ومباشر وبجودة عالية.